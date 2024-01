Soldes hiver : les manettes officielles Pokémon pour Switch sont à saisir très vite

Si vous avez besoin de changer les manettes de votre Switch ou si tout simplement vous avez un fan de Pokémon à la maison, c’est le moment de profiter des soldes Nintendo Switch hiver 2024. En effet, chez Amazon, les manettes au design Hori Split Pad Pro édition Dracaufeu et Pikachu passent à 39,99 € au lieu de 59,99 €.

Les manettes édition limitée Pokémon sont à ne pas rater chez Amazon

Les produits high-tech customisés sont souvent vendus en quantité limité, il est donc conseillé de vite effectuer votre commande si vous souhaitez avoir vos manettes aux couleurs de Pokémon. Toutefois, avant d’aller plus vite, il peut être utile d’en savoir plus sur ce produit à petit prix durant les soldes d’hiver.

Si vous souhaitez mettre une petite touche d’originalité sur votre Nintendo Switch, voici une belle affaire à saisir surtout si vous êtes un ou une fan des Pokémon et plus particulièrement de Pikachu et Dracaufeu. Sachez que ce modèle propose d’autres avantages comme son ergonomie, les manettes sont en effet adaptées aux grandes mains et sont conçues pour vous apporter un confort irréprochable qui vous assurera un bon maintien durant plusieurs heures. Elles proposent également une croix directionnelles plus large et des sticks analogiques de tailles standard.

En supplément des boutons habituels, la manette propose des boutons configurables à l’arrière qui vous permettront d’avoir un meilleur jeu. Par contre, elle n’est pas équipée de la vibration, de la caméra IR, du NFC, ainsi que des capteurs de mouvements.

Il s’agit bien évidemment d’une manette officielle Nintendo qui pourra s’utiliser uniquement avec la console Nintendo Switch. Si vous souhaitez continuer à personnaliser votre console, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs accessoires pour Nintendo Switch, vous y trouverez certainement le nécessaire pour vous faire plaisir à tous les prix.