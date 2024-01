Soldes Carrefour : l’enseigne casse les prix pour l’hiver 2024, comment en profiter 

Carrefour tout comme ses concurrents participent aux soldes d’hiver. La marque propose des réductions sur de nombreux produits high tech et de l’électroménager. Peu importe ce que vous cherchez, il va être possible de trouver votre bonheur. Voici les meilleures offres Carrefour pour les soldes.

Comme d’autres boutiques participantes, Carrefour casse ses prix à l’occasion des soldes d’hiver 2024. Du 10 janvier au 8 février prochain, il va être possible de profiter de plusieurs promotions sur une large sélection de produits. Actuellement, on trouve des smartphones ou des aspirateurs sans fil à des tarifs préférentiels. Comme toujours, chez Tom’s Guide, nous avons mis l’accent sur les objets high tech, mais pas seulement. Quoiqu’il arrive, nous allons vous présenter les meilleures réductions disponibles chez Carrefour pour les soldes.

À lire aussi : notre top 10 des meilleures offres pour les soldes

Les meilleures offres Carrefour pour les soldes d’hiver

Smartphone Galaxy A23 (128 Go) à 229 €

Le Samsung Galaxy A23 5G est un des smartphones les plus abordables du fabricant. Avec les soldes d’hiver, son prix vient de passer à 229 euros chez Carrefour dans sa version 128 Go. C’est l’occasion de se procurer un bon mobile à un tarif préférentiel. Côté technique, on retrouve une dalle LCD de 6,6 pouces dont la qualité ne vaut pas non plus celle des écrans Amoled. Cependant, elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, il est équipé du SoC Snapdragon 695 5G épaulé par 4 Go de mémoire vive. Tout cela est suffisant pour un usage basique.

D’autre part, son module photo composé de 3 capteurs capte de beaux clichés de jour. Mais ce dernier est en difficulté la nuit. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh va assurer au minimum une bonne journée d’autonomie.

Samsung Galaxy Tab S9FE (128 Go) à 449 €

La Galaxy Tab S9 FE est la tablette tactile abordable de Samsung et avec les soldes sont prix vient de chuter chez Carrefour. Dans tous les cas, ce modèle est équipé d’une dalle LCD de 10,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Mais, dans l’ensemble, la qualité d’affichage est très bonne. Sinon, elle dispose du processeur Exynos 1380 qui offre des performances correctes. D’un autre côté, la partie photo n’est clairement pas son point fort. En effet, elle possède un unique capteur de 8 Mpx à l’arrière.

D’ailleurs, chose rare, on trouve un meilleur capteur à l’avant (12 Mpx). Enfin, sa batterie de 8000 mAh assure une bonne autonomie. De plus, son chargeur 45W peut recharger la tablette en moins de 90 minutes.

Trottinette électrique Xiaomi Scooter 3 Lite à 329 €

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est de base un des produits les plus abordables de sa catégorie. Ensuite, avec les soldes, son prix vient encore de baisser pour atteindre 329 euros. Quoiqu’il arrive, elle est capable d’assurer 20 km d’autonomie et bien évidemment elle atteint la vitesse de 25 km/h (moteur 300W). De plus, on trouve un petit écran tactile LED depuis lequel il est possible d’activer le régulateur de vitesse. Côté technique, elle pèse à peine 13 kg ce qui permet de facilement la transporter si elle n’a plus de batterie.

Sinon, elle est capable de grimper des pentes de 15%, même s’il faut reconnaître qu’elle est souvent en difficulté dans les montées. Dernier point, il faudra compter 4 h 30 pour la recharger à 100%.

Les autres offres des soldes d’hiver 2024

Comme vous pouvez vous en douter, Carrefour n’est pas la seule enseigne à participer aux soldes d’hiver. Actuellement, on trouve des promotions sur de nombreux produits comme les tablettes, les casques Bluetooth ou les téléviseurs. Afin de faciliter vos recherches, nous avons regroupé dans cette partie les meilleures offres du moment. Nous avons regroupé ces réductions dans deux catégories distinctes : produits et boutiques.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit