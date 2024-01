Soldes d’hiver Leclerc 2024 : toutes les meilleures offres high tech du moment 

Les soldes d’hiver viennent de démarrer ce 10 janvier et vont durer jusqu’au 10 février prochain. Comme toujours, toutes les grandes enseignes françaises participent à cet événement dont Leclerc. Actuellement, la marque propose de nombreuses propositions sur son site. Peu importe que vous cherchiez un smartphone, un casque Bluetooth ou un aspirateur balai, vous allez facilement pouvoir trouver votre bonheur. Cependant, il ne faut pas non plus trop tarder comme les meilleures affaires ont tendance à vite disparaître.

Chez Tom’s Guide nous avons sélectionné et listé les promotions les plus intéressantes des soldes d’hiver chez Leclerc. De même, cette sélection sera régulièrement mise à jour en fonction des différentes offres disponibles.

Les meilleures offres Leclerc pour les soldes d’hiver 2024

Honor Magic 5 Lite (256 Go) à 229 €, au lieu de 329 €

Même si le Honor Magic 6 Lite vient d’arriver sur le marché, le Magic 5 Lite reste un excellent smartphone d’entrée de gamme. De plus, avec les soldes, son prix est passé sous la barre des 300 euros chez Leclerc. Ce modèle est équipé d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Ensuite, il dispose du Snapdragon 695 5G épaulé par 6 Go de ram. Ce n’est pas le plus puissant, mais cela reste suffisant au quotidien.

Sinon, il possède une batterie de 5100 mAh capable d’assurer environ 2 jours d’autonomie. La seule faiblesse de ce mobile se situe du côté de son module photo. Les clichés de jour et de nuit sont d’assez faible qualité. Cela malgré la présence de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Cependant, difficile de trouver un meilleur smartphone à 229 euros.

Samsung Galaxy Tab S9+ à 999 €, au lieu de 1149 €

La Galaxy Tab S9+ appartient à la dernière génération de tablettes tactiles de Samsung. Actuellement, pour les soldes, son prix vient de passer tout pile sous les 1000 euros chez Leclerc. Comme toujours, le fabricant coréen nous gratifie d’un produit de qualité. Nous sommes ici sur la version 12 Go de mémoire vive et 256 Go de capacité de stockage. Sinon, elle possède une dalle Amoled de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour le coup, la qualité d’affichage est excellente. D’un autre côté, elle est équipée du SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui offre une bonne puissance à cet appareil. Cependant, la partie photo n’est clairement pas son point fort. Pour conclure, sa batterie de 10.900 mAh garantit une excellente autonomie. Enfin, ce produit est certifié IP68 et stylet est inclus.

TV QLED Samsung TQ55Q64C à 679 €, au lieu de 899 €

Si vous recherchez un bon téléviseur pendant les soldes d’hiver, alors la TV Samsung TQ55Q64C est un choix tout indiqué. De plus, cette dernière profite actuellement d’un peu plus de 200 euros de remise. Pour ce prix, vous pouvez compter sur dalle QLED 4K et l’écosystème Tyzen OS du fabricant. Cependant, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz. Ce n’est donc pas le produit le plus adapté au gaming. Sinon, on retrouve la compatibilité HDR, DHR10/10+ et HLG. Pour la partie audio, elle dispose de la fonction Dolby Digital Plus.

D’autre part, elle dispose des assistants vocaux Google, Alexa et Bixby (Samsung). Pour finir, la connectique est complète. En effet, elle est équipée de 3 ports HMDI, de 3 ports USB, d’un connecteur Ethernet et d’une sortie audio numérique. Enfin, le Wifi et le Bluetooth sont également présents sur ce téléviseur.

Les autres offres des soldes d’hiver 2024

Bien évidemment, Leclerc n’est pas la seule enseigne française à proposer des réductions pour ces soldes d’hiver 2024. De nombreux autres revendeurs spécialisés cassent les prix sur une large sélection de produits. C’est pourquoi, dans cette partie, nous avons listé les meilleures offres disponibles par boutiques. De plus, si vous cherchez un produit précis, vous pouvez trouver ci-dessous nos sélections par objets. Voici tous nos sujets en lien avec les soldes d’hiver 2024.

