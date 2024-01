Soldes PS5 hiver 2024 : les meilleures promos consoles, jeux et accessoires Playstation

Les soldes d’hiver sont l’occasion de réaliser des économies sur un large panel de produits. Et les produits PS5 en font partie ! Retrouvez les meilleures offres sur la console, ses accessoires et ses jeux sur cette page.

Les soldes d’hiver 2024 sont une nouvelle occasion de faire de belles économies. Ainsi, que vous disposiez ou non de la console, vous pourrez profiter de cette période pour acquérir la Playstation 5 à moindre prix, ou encore faire de bonnes affaires sur des accessoires, ou des jeux PS5.

Bien que ces offres soient disponibles du 10 janvier au 6 février, il est fort probable que les stocks s’épuisent avant. Alors, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Afin de faciliter vos recherches, nous avons rassemblé sur cette page les meilleures offres qu’il est possible de trouver sur la Playstation 5, ses jeux et accessoires. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste.

Les meilleures offres Playstation 5 pour les soldes d’hiver 2024

Bundle PS5 + 1 jeu à 549,99 €

En ce moment, Micromania vous offre un jeu pour l’achat de la PS5 Slim édition Standard. Ainsi, le bundle comprenant la console et un jeu vous revient au prix de la PS5 seule. Il est possible de choisir entre plusieurs titres : God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Gran Turismo 7, The Last of Us Part I, Ratchet & Clank: Rift Apart, ou encore Ghost of Tsushima Director’s Cut. Notez qu’il ne s’agit que d’exclusivités Playstation.

La version Slim remplace la PS5 FAT depuis fin 2023. Cette nouvelle déclinaison est plus compacte, et propose une capacité de stockage étendue de 1 To, contre 825 Go sur l’ancienne version. La version Standard est également équipée d’un lecteur Blu-ray amovible.

Assassin’s Creed Valhalla PS5 à 19,99 €

À l’occasion des soldes d’hiver 2024, le jeu Assassin’s Creed Valhalla est disponible à prix cassé sur le site de la Fnac. En effet, il est possible de se le procurer au prix de 19,99 €, contre 29,99 € en temps normal.

Cet énième opus de la célèbre licence d’Ubisoft nous fait incarner Eivor, un viking norvégien qui met le cap sur la Grande-Bretagne afin de conquérir de nouvelles terres. Vous aurez à loisir d’effectuer de nombreuses quêtes, de prendre en assaut des villages afin de piller leurs richesses, ou de partir sur la trace de vos ancêtres afin d’y découvrir les secrets de la mythologie nordique. À pieds, à cheval ou en drakkar, vous aurez de multiples manière d’explorer l’immense terrain de jeu à votre disposition. Tout cela en 4K à 60 FPS grâce au mode Performance disponible sur PS5.

EA Sports FC 24 à 49,99 €

La nouvelle référence en matière de simulation de football est proposée au rabais pendant les soldes d’hiver. En effet, le jeu EA Sports FC 24 pour PS5 est actuellement disponible au prix de 49,99 €, au lieu de 56,99 € chez Boulanger.

Le successeur de FIFA 23 s’offre un nouveau moteur graphique, et un gameplay toujours aussi jouissif. Les animations ont été retravaillées grâce au motion capture et sont désormais bien plus réalistes. Pour le reste, les habitués de la licence ne seront pas dépaysés, puisqu’on retrouve globalement les mêmes modes de jeu que dans les précédents volets. On note cependant l’arrivée du football féminin dans le mode Ultimate Team.

