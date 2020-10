Spider-Man 3 : Doctor Strange sera le nouveau mentor de Peter Parker

Avec la mort de Tony Stark dans Avengers : Endgame, Spider-Man a perdu son plus grand soutien et modèle. Mais il semblerait que le jeune Peter Parker se soit trouvé un nouveau mentor. Alors que des rumeurs évoquaient le nom d’Ant-Man en début d’année, c’est finalement Doctor Strange qui viendra prêter main-forte à l’homme-araignée dans ses prochaines aventures.

Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange – Crédit : Marvel Studios

Le magazine The Hollywood Reporter vient en effet de révéler que Sony et Marvel avaient fait appel à Benedict Cumberbatch pour reprendre son rôle dans Spider-Man 3. Cette information n’est pas qu’une simple bonne nouvelle pour les fans du Sorcier Suprême. La présence de Doctor Strange alimente également une théorie grandissante au sujet de l’intrigue du film.

Un Spider-Verse réunissant les trois trilogies ?

La semaine dernière, on apprenait en effet que le super-vilain Electro serait de retour dans Spider-Man 3. Or ce personnage a été introduit dans The Amazing Spider-Man 2, c’est-à-dire dans la précédente trilogie dans laquelle l’homme-araignée est joué par Andrew Garfield. Ce retour d’Electro, qui est en outre mort dans le film, laisse immédiatement penser que les studios s’apprêteraient à mélanger les différentes réalités pour créer un multivers Spider-Man. Le choix de Doctor Strange comme nouveau mentor de Peter Parker ne fait donc que confirmer cette hypothèse. À cet élément vient s’ajouter le fait que le J. Jonah Jameson de la première trilogie Sony a été aperçu à la fin de Spider-Man : Far From Home. Enfin rappelons que Doctor Strange 2 sera réalisé par Sam Raimi, auteur de cette même première trilogie Spider-Man.

Pour les fans du MCU, les preuves s’accumulent autour de la création d’un Spider-Verse live action. Certains espèrent même bientôt voir Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland au casting d’un même film. En attendant, nous retrouverons Holland, Zendaya et Jamie Fox dans Spider-Man 3 en décembre 2021. Le tournage devrait commencer à la fin du mois aux États-Unis.

Source : SCREEN RANT