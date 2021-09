Shang-Chi vs Spider-Man, qui gagne ?

Shang-Chi, à peine sorti dans les salles, fait déjà un carton. Très attendu par les fans, le nouveau film de Marvel séduit grâce à des scènes de combat très bien mises en scène. Impressionnantes, ces scènes ont entraîné des comparaisons entre Shang-Chi et d’autres héros Marvel. Shang-Chi serait-il capable de vaincre Spider-Man en combat ? C’est la question à laquelle a répondu Andy Cheng, responsable des combats de Shang-Chi.

Shang-Chi. Crédit : Marvel

Attention, cet article contient des spoilers potentiels de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

A la fin du film, on voit le héros, Shang-Chi donc, s’allier avec certains Avengers. Nous n’en dirons pas plus. Andy Cheng a donc été interrogé sur le héros qu’il voudrait que Shang-Chi combatte dans le futur. « Spider-Man serait cool, car à l’origine, Spider-Man est un étudiant. Shang-Chi entraine Spider-Man. Alors ce serait cool. », a-t-il déclaré.

Qui de Shang-Chi ou Spider-Man gagnerait la confrontation ? Andy Cheng répond

Les deux personnages se sont déjà croisés dans l’univers Marvel. Shang-Chi a notamment aidé Spider-Man à utiliser ses sens d’araignée. On peut donc dire qu’ils ont œuvré dans le même camp. Mais dans l’hypothèse d’un combat, Andy Cheng a fait part de son pronostic. « Ce serait l’un des combats où l’un gagne le premier tour, l’autre le deuxième tour, puis le troisième se termine en match nul, donc personne ne gagne. Mais ils peuvent avoir une alchimie très intéressante », explique-t-il. Match nul donc pour Andy Cheng, qui ne se mouille pas.

Précisons tout de même que rien ne dit que les deux personnages se rencontreront dans les prochains films. Rien n’indique pour l’instant quand Shang-Chi réapparaitra à l’écran dans les films à venir. Si association il y a, l’un des candidats les plus crédibles semble être Ant-Man, puisque celui-ci réside également à San Francisco. Une apparition dans le prochain film n’est donc pas à exclure.

Quant à Spider-Man, le trailer de Spider-Man : No Way Home a battu tous les records. Avec l’apparition notamment de Dr. Strange et le retour du Bouffon Vert et de Doc Ock, de nombreux fans s’enthousiasment déjà à son propos. Le trailer a été analysé sous tous les angles, et certains fans pensent même y avoir décelé Daredevil. L’avenir de l’univers cinématographique de Marvel semble radieux.

Source : cinemablend.com