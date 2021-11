Squid Game aura droit à une deuxième saison, Supercharger Tesla toujours en test aux Pays-Bas, 13 films Marvel au format IMAX sur Disney+, c’est le récap’

Le créateur de Squid Game officialise une seconde saison de la série sur Netflix, les premiers retours du test des Supercharger Tesla ouvertes aux autres véhicules électriques, IMAX et Disney s’associent pour offrir aux abonnés 13 films Marvel en IMAX Enhanced sur la plateforme de streaming, c’est le récap’ du jour.

La saison 2 de Squid Game est officielle

Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk vient de confirmer la bonne nouvelle, la série coréenne aura droit à une deuxième saison sur Netflix. Ce n’est pas une grande surprise aux vues du succès phénoménal de la série. Le créateur confie « Il y a eu tellement de pression, de demandes et d’amour pour une seconde saison. Alors j’ai l’impression que vous ne nous laissez pas le choix ». Pour le moment, l’intrigue de la saison 2 reste tenue secrète.

Lire > Squid Game : la saison 2 officialisée par le créateur de la série Netflix

Un retour triomphal pour Squid Game – Crédit : Netflix



Pas si simple de se charger dans une borne Supercharger Tesla

Les bornes Supercharger de Tesla sont désormais ouvertes dans 10 stations de test aux Pays-Bas pour tous les autres véhicules électriques. Le Youtubeur Electricfelix et propriétaire d’une Porsche Taycan a partagé sur sa chaine son expérience. Il révèle que les câbles sont parfois trop court en fonction du véhicule et que l’emplacement des prises de charge n’est pas toujours adapté. Sur sa vidéo, on apprend que la puissance de recharge n’est pas optimum pour sa Porsche Taycan.

Lire > Pas facile de charger une Porsche électrique dans une station Supercharger Tesla

La Porsche Taycan en recharge dans l’une des stations Supercharger Tesla en test aux Pays-Bas (Crédits image : electricfelix / Youtube)



13 films Marvel seront proposés en IMAX sur Disney+

Disney+ et IMAX ont annoncé collaborer afin d’offrir aux abonnés de la plateforme de streaming 13 films Marvel au format IMAX Expanded Aspect Ratio. Le président de Disney+, Michael Paull, déclare « Nous sommes ravis de proposer cette qualité audio/vidéo aux fans et au public de Marvel sur Disney+[…] ». Ce format IMAX permettra une meilleure occupation de l’écran par l’image puisque les barres noires seront réduites. Disney+ offrira donc 26% d’image en plus pour Shang-Shi, Black Panther ou encore Guardians of the Galaxy 1 & 2. Rendez-vous dans notre actu pour connaître la liste complète des 13 films Marvel concernés.

Lire > Disney+ offre 26% d’image en plus sur 13 films Marvel en IMAX Enhanced