Star Wars : cette référence à Han Solo très bien cachée dans Les Derniers Jedi

Star Wars n’a pas tiré sa révérence, loin de là. Depuis que Disney possède Lucasfilm, c’est simple : les projets s’enchaînent. Sur Disney+, les spectateurs profitent déjà de The Mandalorian, The Bad Batch et Star Wars : Visions. Sans oublier la récente diffusion du Livre de Boba Fett, série centrée sur le célèbre chasseur de primes. Mais avant tous ces projets, Disney a respecté la tradition en lançant une nouvelle trilogie. Si les films ont bien été reçus, l’un d’eux divise toujours les fans : Les Derniers Jedi. Le long-métrage de Rian Johnson, détesté par George Lucas selon des rumeurs, partage malgré tout certains secrets. Notamment une référence à Han Solo confirmée par le réalisateur lui-même !

Un petit message de Han Solo

Les Derniers Jedi, un sujet compliqué pour la communauté. C’est simple : les fans se mettent sur la tronche à propos de la qualité, ou non, du long-métrage. Mais nulle question ici d’en parler, parlons plutôt d’une référence cachée à Han Solo. Un personnage culte tué par Disney dans Le Réveil de la Force, à la grande surprise des fans. Cependant, celui interprété par Harrison Ford, de retour dans Indiana Jones 5, apparaît dans Les Derniers Jedi sous la forme d’un clin d’œil. Ou easter egg, pour les anglophones.

Cette référence apparaît dans la scène d’ouverture lorsque la Résistance bombarde un cuirassé du Premier Ordre. Une scène bourrée d’action et très rythmée, appréciée par les fans. Notamment grâce au Capitaine Canady et son enthousiasme lorsqu’il s’agit de détruire la base ennemie. Pendant cette séquence, des vaisseaux de la Résistance transportent des bombes pour les larguer au bon endroit.

Et les spectateurs attentifs, ou plutôt les énormes fans, ont remarqué un détail pendant cette scène. Sur l’une des bombes se trouve un message rédigé dans la langue fictive Aurebesh. Et on vous le donne dans le mille : l’un des soldats de la Résistance a écrit dessus : « Han vous dit bonjour ». Une subtile référence à Han Solo confirmée par Rian Johnson lui-même dans un tweet !

