Star Wars : le prochain film a un point de départ officiel

Des années après la prélogie, Star Wars est revenue au cinéma sous l’impulsion de Disney. Le géant du divertissement possède désormais Lucasfilm et a lancé de nouveaux films, spin-offs, séries… Les amateurs de l’univers pensé par George Lucas ont notamment salué The Mandalorian, disponible sur Disney+. Et après une nouvelle trilogie divisant les fans, Disney s’apprête à sortir de nouveaux films malgré un retard à cause de la pandémie. Pour s’occuper de l’un d’eux, le mastodonte confie les clés du projet à Taika Waititi. Un cinéaste récompensé aux Oscars pour Jojo Rabbit (production de la Fox, et donc Disney) ou encore Thor : Ragnarok. Sans oublier que ce dernier prépare Thor 4 avec la présence de Gorr le Massacreur de dieux ! Et aujourd’hui, Taika Waititi donne le point de départ de son film Star Wars.

Star Wars va beaucoup ressembler à Taika Waititi

Taika Waititi a fait ses débuts en réalisant des comédies absurdes, également acteur. L’homme a mis un premier pas dans l’univers des blockbusters avec son film sur Thor pour Disney. Depuis, tout semble rouler pour l’homme. Le géant du divertissement lui a confié le prochain Star Wars au cinéma alors que Krysty Wilson-Cairns l’accompagne au scénario.

Interviewé par Wired UK, Taika Waititi a plaisanté en expliquant que l’écriture n’en est qu’à « EXT. SPACE ». Soit l’indication que le film s’ouvre dans l’espace ! Mais malgré cette blague, le réalisateur confirme avoir un point de départ pour l’histoire.

Nous avons une histoire. Je suis très excité parce qu’elle me ressemble beaucoup. J’ai tendance à emprunter cette petite voie de la sincérité dans mes films. J’aime tromper le spectateur, qu’il pense être sur la bonne voie pour ensuite se dire « bon sang, vous m’avez fait ressentir quelque chose » ! – Taika Waititi

Pour le moment, on ne sait rien du Star Wars de Taika Waititi. En attendant, Disney compte sur ses productions télévisées. The Mandalorian est un véritable succès et The Bad Batch cartonne également sur Disney+. Sans oublier de futures productions attendues comme Obi-Wan Kenobi. La série signe le retour de Ewan McGregor dans le rôle du Jedi et Hayden Christensen dans celui de Dark Vador.

