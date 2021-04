Star Wars : le Razor Crest grandeur nature a été détruit

On vous en parlait il y a quelque temps, un fan russe a construit une réplique grandeur nature du Razor Crest. Ayaal Fyodorov, avec l’aide de quelques amis, avait décidé de se lancer dans le projet à la suite de la destruction du vaisseau dans l’épisode 14 de la saison 2 par un tir venant de celui de Moff Gideon.

Crédit : Ayaal Foyodorov

La réplique aura donc connu le même destin tragique que l’original. Un grand coup de vent aura eu raison du vaisseau de 14 mètres de long pesant plus d’une tonne exposé dans un parc de la ville de Yakutsk. Le vaisseau qui a coûté toutes les économies de son créateur, soit 10 000 dollars, aura donc connu son premier et unique vol.

Si vous espériez pouvoir visiter le Razor Crest au détour d’un voyage en Russie, il est maintenant trop tard. Néanmoins, il reste possible d’admirer le travail de Fyodorov sur son compte Instagram nommé Just Ayaal qui montre les étapes de la réalisation. Pour les bricoleurs qui n’auraient pas les moyens de réaliser ce genre de projet grandeur nature, vous pouvez toujours faire comme ce Youtubeur et transformer un avion télécommandé.

Disney+ gâte les fans de l’univers Star Wars

En attendant la sortie de la saison 3 en décembre de cette année, Disney+ a décidé de ressortir d’anciens films et séries tombés dans l’oubli. De quoi raviver des souvenirs très lointains sans avoir à ressortir les anciennes VHS.

Courant, mai, sortira également la série The Bad Batch, qui aura la lourde charge de faire la transition entre les épisodes III et IV de la saga et couvrir la période de l’âge sombre avant l’arrivée d’un Nouvel Espoir. Viendra ensuite The Mandalorian.

En 2022 sont prévues la série Andor, un spin-off de Rogue One ainsi que la série centrée sur Obi-Wan Kenobi qui verra le retour du duo Hayden Christensen et Evan McGregor. En 2022 devrait également sortir la série centrée sur Ahsoka Tano qui se déroulerait dans la même ligne temporelle que The Mandalorian.

Un calendrier donc bien chargé en attendant la sortie du prochain long métrage nommé « Rogue Squadron » pour Noël 2023. Le film sera réalisé par Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman 1984, et prendra place après les événements des derniers films. Il s’agira de suivre « une nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui feront leurs preuves et risqueront leurs vies » selon Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm.

