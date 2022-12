Star Wars : les Stormtroopers ont été dévorés par les Ewoks… ou pas !

L’une des théories de Star Wars veut que les Ewoks aient mangé les Stormtroopers à la fin du Retour du Jedi. Sauf que plusieurs éléments canon et non-officiels prouvent que ce n’est pas le cas !

C’est une théorie que les fans de Star Wars connaissent bien. Même Mark Hamill, aka Luke Skywalker, s’en amuse ! Les Ewoks dévorent-ils les humains ? Beaucoup pensent que les créatures ont mangé les Stormtroopers à la fin du Retour du Jedi puisqu’on aperçoit des casques vides.

Mais le canon de Star Wars et le Legends, qui regroupe les éléments non-officiels de la mythologie, semblent dire le contraire. Et si finalement, les Ewoks n’avaient pas mangé goulument les soldats de l’Empire ?

À lire > Star Wars Lando : date de sortie, histoire, casting, ce que l’on sait sur la série Disney+

Une théorie répandue auprès des fans

Si les Ewoks sont adorables, ces créatures restent de redoutables combattants, très ingénieux. Dans un premier temps, ce peuple veut manger Luke Skywalker, Han Solo et Chewbacca avant de les aider. Lors de la scène finale du Retour du Jedi, on aperçoit des Ewoks jouer avec les casques vides des Stormtroopers, des Scout Troopers et des Imperial Navy Troopers. Tout porte à croire que ces créatures ont dévoré l’armée de Palpatine. Sauf que le canon mais aussi le Legends de Star Wars disent le contraire. Pour commencer, dévorer d’autres espèces sapides représente un tabou pour les Ewoks.

Le Legends de Star Wars dévoile que cette pratique est déjà ancienne au moment du Retour du Jedi. Les Ewoks ont aussi une forte connexion avec la Force et Logray a été corrompu par le côté obscur au moment du film. Malgré sa volonté de faire revenir cette pratique, les jeunes Ewoks comme Wicket s’y opposent.

Puisque les célébrations à la fin du Retour du Jedi ne sont pas en l’honneur de la divinité pour laquelle C-3PO est confondu, les rituels sombres de Logray n’ont pas été mis en œuvre. Le canon confirme également que les Ewoks ne mangent pas de Stormtroopers dans l’épisode 16 de Star Wars : Forces du destin. Leia Organa les convainc de ne pas le faire !

Il y a aussi peu de chances que le robe de Leia sur Endor ait appartenu à une femme humaine dévorée par les Ewosk. Dans le Legends de Star Wars, on apprend que la famille Towani s’échoue sur la planète. Le vêtement aurait appartenu à la défunte matriarche, Catarine. La robe peut aussi avoir été celle de Charal, une ennemie des Ewoks qui est vaincu par le peuple avant Le Retour du Jedi.

Si Lucasfilm s’amuse beaucoup de la théorie des Ewoks qui auraient dévoré les Stormtroopers, beaucoup d’éléments prouvent que ce n’est pas le cas !

Source : ScreenRant