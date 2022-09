Star Wars : quels personnages savaient pour le couple Anakin / Padmé ?

Quelques personnages connaissaient l’existence de l’idylle secrète entre Padmé et Anakin avant que ce dernier ne bascule du côté obscur.

Anakin et Padmé – Crédit : Lucasfilm

Dans la prélogie de Star Wars, Anakin et Padmé tombent follement amoureux l’un de l’autre. Ils entament alors une histoire d’amour qui doit rester secrète, le code Jedi interdisant les relations nourries de sentiments. Le célibat est effectivement la norme afin d’éviter que l’adepte de la Force s’attache à quelqu’un et se détourne in fine de sa mission. C’est notamment ce qui arrivera à Anakin qui fera basculer la galaxie dans la noirceur… par amour.

Mais garder un tel secret n’est pas chose aisée. Dans la série animée Star Wars : Forces du destin, on apprend notamment qu’Ahsoka Tano, bientôt au cœur d’une série en live-action, savait que les deux tourtereaux avaient des sentiments l’un pour l’autre. Il faut visionner l’épisode 2 « Compagnie inattendue » pour le constater.

La jeune apprentie participe à une mission avec son Maître et Padmé. Ahsoka parvient à sauver le vaisseau attaqué par des séparatistes. Au cours de leur fuite, elle est témoin d’un baiser échangé entre Padmé et Ani. Plus tard dans l’épisode, elle confie à la sénatrice que cette dernière forme « une bonne équipe » avec Anakin en lui faisant un sourire complice.

Anakin ne pouvait pas cacher une telle chose à Obi-Wan

Il existe d’autres personnages qui étaient au courant de la romance. Dans l’épisode « Un écho distant » de The Clone Wars, Anakin contacte sa chère et tendre. Preuve qu’il est au parfum, le capitaine Rex s’évertue à distraire Obi-Wan afin d’éviter que ce dernier comprenne ce qui se passe. Peine perdue puisque le Jedi ne manquera pas de faire cette remarque à son apprenti : « J’espère au moins que tu as transmis mes salutations à Padmé ».

Loin d’être un imbécile, Obi-Wan avait bel et bien senti qu’Ani était amoureux Padmé. Il restait toutefois discret à ce sujet, estimant probablement que cette relation rendait son ami heureux et qu’il était mal placé pour parler au vu de de son idylle passée avec Satine Kryze. Dans une scène supprimée de l’épisode III de la prélogie, Obi-Wan finit par avouer à Padmé qu’il savait pour leur relation.

Parmi les autres personnages au courant, on peut aussi citer R2-D2 et C-3PO qui assistent au mariage sur Naboo. Les servantes de Padmé étaient forcément dans la confidence, notamment pour s’occuper d’elle pendant sa grossesse. Et ses gardes du corps devaient avoir de sérieux doutes à force de voir Anakin lui rendre visite aussi régulièrement.

Enfin, Palpatine sait également ce qui les unit puisqu’il utilisera cette information pour faire basculer le Jedi vers le côté obscur, lui assurant que c’est le seul moyen pour sauver Padmé d’une mort certaine.