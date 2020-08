Star Wars : un fan résume tous les films (et plus) en une vidéo d’exception

Un bel hommage vidéo à Star Wars – Crédit : Lucasfilm

Débutée en 1977 avec Un nouvel espoir, la franchise Star Wars est depuis entrée au panthéon du Septième art. Une licence dont le nom des films auraient pu être intervertis, et des millions de fans à travers le monde. Encore aujourd’hui, de nouvelles productions Star Wars voient le jour. D’abord la nouvelle trilogie, incluant Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi (que n’ont pas trop apprécié Jon Favreau et George Lucas…) et L’Ascension de Skywalker. Sans oublier la série The Mandalorian, énorme succès de Disney+. Histoire de rendre hommage à Star Wars, un YouTubeur a publié une vidéo retraçant toute la franchise cinématographique.

Un véritable hommage à l’univers Star Wars

Séries animées, comics, romans, jeux vidéo… La mythologie Star Wars n’a cessée de s’enrichir depuis plusieurs dizaines d’années. Et aujourd’hui, c’est la chaîne YouTube Redfoam qui dévoile son hommage à l’univers imaginé par George Lucas. Une vidéo regroupant les neuf films Star Wars, ainsi que Rogue One, Solo et la série The Mandalorian.

Une vidéo d’autant plus réussie que le montage crée un lien parfait entre les différents films, qui se répondent mutuellement. Décors crépusculaires, action rythmée avec les vaisseaux, sabres lasers qui s’entrechoquent… Tout est ici pensé pour saluer ce lien étroit, malgré des cinéastes différents, apportant chaque fois une patte unique, leur pierre à l’édifice.

De gros projets pour Star Wars, ces prochaines années

The Mandalorian, l’une des nouvelles pierres à l’édifice Star Wars – Crédit : Lucasfilm

Après la prélogie de George Lucas, Star Wars a signé une grosse pause au cinéma. Mais depuis Le Réveil de la Force et le rachat de la licence par Disney, la société a de grands projets pour l’univers. De nouveaux films, repoussés d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, sont au programme chez Disney. Sans oublier The Mandalorian qui poursuivra sa seconde saison, avec le retour du sabre laser de Luke Skywalker.

Une série sur Obi-Wan Kenobi, avec un Ewan McGregor reprenant son rôle de la prélogie, a également été officialisée par Disney. Star Wars a un programme très chargé, sur le grand écran, comme le petit, pour ces prochaines années. De quoi enrichir l’univers et, d’ici là, une nouvelle vidéo hommage avec de nouveaux ajouts.

Source : Wegotthiscovered