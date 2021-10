Stranger Things : la saison 4 s’offre quatre arcs narratifs distincts

Les exclusivités autour de la prochaine saison de Stranger Things continuent de déferler sur la toile. Malgré un calendrier de production bouleversé par la crise sanitaire, cette nouvelle mouture s’apprête enfin à débarquer sur nos écrans. Pour ce retour en fanfare, la série promet une grande nouveauté. En effet, David Harbour vient de confirmer que cette salve d’épisodes suivra pas moins de quatre arc narratifs. Ils reprendront les différentes histoires développées au fil des premières années de la série. Cette révélation permet de mieux comprendre les trois premières bandes-annonces dévoilées sur la toile au cours des derniers mois.

Stranger Things : 4 arcs narratifs pour la saison 4 – Crédit : Netflix

C’est au cours du New York Comic Con que le comédien s’est laissé aller à quelques confidences sur le sujet. Alors à quoi faut-il s’attendre vraiment ? Voici quelques éléments de réponse.

Stranger Things : ce que réserve la nouvelle saison

Visiblement le scénario semble prometteur. Nous allons enfin comprendre ce que fait Hopper en Russie. « Vous avez vu qu’il y a un Demogorgon dans cette prison de la dernière saison. Je pense que les réalisateurs ont fait référence à Alien 3. Il y a une évasion : Hopper tente par tous les moyens de rentrer auprès des siens. C’est assez incroyable. Je pense que mon personnage a la meilleure histoire possible » témoigne ainsi Harbour.

Le comédien a également confirmé qu’un second pan de la saison donnerait davantage de détails sur la relation entre Eleven et le Docteur Brenner. Le public pourra mieux comprendre ce que la jeune fille a vécu pendant son séjour à l’institution. « Nous essayons également de revenir en arrière. On veut à tout prix éviter une fin décevante comme dans Lost. Nous avons besoin d’en donner plus sur différents sujets » ajoute Harbour.

Cette nouvelle saison promet donc d’être aussi grandiose que palpitante. Si elle tient toutes ses promesses, Stranger Things saison 4 risque bien de passionner les fans. Réponse sur les écrans dans quelques mois.

Source : CBR