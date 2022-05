Stranger Things : la saison 4 spoilée par un Monopoly

La saison 4 de Stranger Things sera diffusée le 27 mai 2022 sur Netflix, soit la semaine prochaine. En attendant, les créateurs Matt et Ross Duffer ont tout fait pour éviter les fuites et les spoilers. Plusieurs teasers et trailers ont déjà été partagés pour faire patienter les fans. Les frères Duffer ne s’attendaient sûrement pas à ce que leur série soit spoilée par une enseigne de la grande distribution.

Saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Aux États-Unis, plusieurs magasins Target ont commercialisé un jeu de Monopoly de la saison 4 de Stranger Things. Il y a évidemment eu une erreur dans les dates. Les objets dérivés ne sont pas vendus avant même la sortie de la série.

Les images du Monopoly de Stranger Things circulent en ligne, mais contiennent de gros spoilers

Les fans se sont donc empressés de mettre la main sur ce fameux Monopoly dont les stocks étaient limités. Néanmoins, le jeu de société contient des spoilers sur les personnages et l’intrigue de la prochaine saison. D’ailleurs, un épisode coûte deux fois plus cher qu’un épisode de Game of Thrones.

À cause de ce spoil inattendu, les frères Duffer sont apparemment plutôt énervés. Selon un rapport de The Hollywood Reporter, ils auraient même eu « un effondrement total » après avoir vu les photos des cartes du jeu circuler en ligne. Les photos sont partagées sur Twitter et Reddit, mais elles spoilent des parties très importantes de l’intrigue de la saison 4. Nous ne partagerons pas les fuites ici, mais vous pouvez trouver plus d’informations sur ce thread Reddit. En tout cas, voici à quoi ressemble la boîte du Monopoly qui pose autant de problèmes dans le tweet ci-dessous.

Chaque personnage de la saison 4 a apparemment sa propre carte, y compris le vilain du Monde à l’envers. Ce monstre connu sous le nom de Vecna est « une horreur psychologique, du jamais vu », selon l’acteur David Harbour qui interprète Jim Hopper dans la série Netflix. En tout cas, Netflix a vendu des boîtes de céréales sur le thème de Stranger Things en attendant la saison 4, mais personne ne s’attendait à ce qu’un Monopoly spoile l’avant-dernière saison de la série.

Source : AV Club