Streaming illégal : dites adieu aux matchs de foot sur X, les diffuseurs ne plaisantent plus

Les plus grands championnats et diffuseurs du monde continuent leur bataille face au streaming illégal. Ils s’attaquent directement à X, considéré comme laxiste avec les contenus diffusés illégalement sur sa plateforme.

© Envato

Les ayants-droit partent à la chasse au streaming illégal pendant ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Plusieurs milliers de notifications de retrait DMCA ont été envoyées à Google depuis le début de la compétition.

Les diffuseurs doivent non seulement faire la chasse aux sites pirates, mais aussi au streaming illégal… via X. Les plus grands championnats et diffuseurs du monde s’en prennent au réseau social d’Elon Musk, considéré comme un bastion du piratage.

Le streaming illégal des matchs de football bientôt banni définitivement sur X ?

Les plus grands championnats et diffuseurs du monde continuent leur lutte face au streaming illégal. Cette fois, c’est X qui se trouve dans leur viseur. La Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la CONMEBOL, DAZN, Sky, beIN Sports, DirecTV et Movistar Plus+ ont envoyé une lettre à X afin d’attirer son intention « sur ses manquements persistants dans la lutte contre la disponibilité de contenus illicites sur sa plateforme ».

À lire > Les IPTV qui diffusent les JO sont bloquées, la justice prend une décision de grande ampleur

En effet, les fans de streaming peuvent facilement suivre des matchs de football des compétitions européennes majeures en direct sur le réseau social tout au long de l’année. X est légalement tenue de traiter les avis de retrait DMCA, mais les auteurs de la lettre regrettent la perte de vitesse de la lutte contre le piratage depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de la plateforme.

« Depuis que vous avez acquis la plateforme, nous avons assisté à une réduction démoralisante de l’assistance technique […]. X est de plus en plus le siège d’un piratage illégal des médias », indique le courrier partagé par Associated Press.

Est-ce que X prendra le piratage plus au sérieux suite à la sonnette d’alarme tirée par les ayants-droit ? La plateforme n’a pas réagi suite aux sollicitations d’AP. Peut-être que suivre les matchs de football sur X deviendra bien plus difficile pour les fans de ballon rond dans les prochains mois.