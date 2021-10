Tesla contre camion : le conducteur s’en sort indemne

Crédits photo : Paul Taylor

Il déclare que sa voiture lui a sauvé la vie : ce conducteur de Tesla ne tarit pas d’éloges envers le constructeur de véhicules électriques. Pour lui, une Tesla est « littéralement un véhicule qui sauve des vies ». Il suffit de regarder les photos de l’accident qu’il a diffusées sur Twitter pour comprendre qu’il a été incroyablement chanceux. Une autre vidéo du crash d’une Tesla Model 3 en mode autonome contre un véhicule de police aux États-Unis est tout aussi impressionnante.

Le conducteur de la Tesla avait « peu de chances de s’en sortir » selon un spécialiste des scènes d’accident

Alors que ce propriétaire de Tesla circulait sur une grande route du Royaume-Uni à environ 80 kilomètres-heure, un chauffeur de poids-lourd s’est déporté sur sa voie. N’ayant pas eu le temps de réagir, il a été percuté immédiatement et fait un tête-à-queue à 360 degrés, alors que d’autres voitures se trouvaient derrière lui. Dans une vidéo, également diffusée sur Twitter, le conducteur, contusionné et souffrant d’un léger coup du lapin, a montré les images de l’accident spectaculaire, et l’état dramatique de sa Tesla après s’en être sorti.

James Law, un spécialiste américain de la récupération d’épaves de véhicules, se rend souvent sur les scènes d’accident pour assurer leur nettoyage. Selon lui, lorsqu’une voiture est impliquée dans un accident avec de gros camions, les occupants de la voiture ont peu de chances de s’en sortir. Le poids lourd, un camion de 18 roues qui transportait des marchandises, n’a été que peu endommagé.

À lire aussi > Cette BMW s’arrête et se gare seule si vous perdez connaissance

Le conducteur chanceux va s’acheter une autre Tesla car la première lui a « sauvé la vie »

Selon le National Safety Council (NSC) américain, le nombre de camions impliqués dans des accidents mortels a augmenté de 16 % depuis 2016. Le taux d’implication par 100 millions de kilomètres parcourus par de gros camions a pour sa part augmenté de 11 %. Une tendance qui s’explique par l’accroissement du trafic routier sur les routes américaines.

Le fait que le conducteur d’une Tesla ait pu survivre à un accident aussi brutal contre un camion est un argument de plus en faveur de la sécurité des véhicules produits par la société d’Elon Musk. Le conducteur anglais a déclaré qu’il avait « beaucoup de chance d’être en vie » et a affirmé suite à l’accident qu’il n’allait pas hésiter une seconde à s’acheter une autre Tesla, puisque la première lui a sauvé la vie. Le débat sur la sécurité des Tesla reste toutefois ouvert, puisque deux d’entre elles ont récemment pris feu sans explication dans des centres de service Tesla.

Source : CleanTechnica