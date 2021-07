Tesla dévoile le prix de l’abonnement Full Self-Driving pour la conduite autonome

Pour Tesla, cet abonnement permettrait de générer des revenus récurrents. Il aurait également pour but d’élargir la base de clients pour des fonctions coûteuses telles que le changement de voie sur les autoroutes et l’aide au stationnement.

Tesla Model S restylée – Crédit : Tesla

Après avoir été retardé à de nombreuses reprises, l’abonnement au Full Self-Driving est enfin disponible sur les voitures Tesla. Jusqu’à présent, le constructeur automobile vendait son pack FSD pour un montant unique de 10 000 dollars, mais l’abonnement mensuel permet aux utilisateurs de tester les fonctionnalités FSD sans engagement à long terme. Tesla a d’ailleurs récemment publié la version bêta 9, qui a rendu le système beaucoup plus intelligent.

Pour 199 dollars (hors taxes) par mois, il est désormais possible pour les conducteurs américains d’expérimenter des fonctionnalités telles que la navigation avec le pilote automatique ou le changement de voie automatique. L’abonnement comprend également le stationnement automatique, le Smart Summon et le contrôle des feux et des panneaux de signalisation. Bientôt, l’abonnement comprendra aussi la conduite automatique en ville.

Votre Tesla doit d’abord être compatible pour pouvoir s’abonner

Toutes les Tesla en circulation ne sont pas directement compatibles avec l’abonnement, puisque certains utilisateurs devront débourser 1 500 dollars pour mettre à niveau l’ordinateur de leur Tesla vers la version Hardware 3, ou HW3, que la société a présentée pour la première fois lors de son événement Autonomy Day en avril 2019.

Les clients qui ont précédemment acheté le pack Autopilot amélioré de Tesla, que l’entreprise ne vend plus, peuvent s’abonner au FSD pour un prix de 99 dollars par mois, mais peuvent avoir besoin de la mise à niveau HW3. Les propriétaires de Tesla peuvent annuler leur abonnement mensuel à la FSD à tout moment.

Il est important de noter que les fonctionnalités actuellement proposées dans l’abonnement nécessitent une supervision active du conducteur. De plus, elle ne rendent pour l’instant pas le véhicule autonome. Au mois de mars, Tesla avait d’ailleurs elle-même admis que la conduite entièrement autonome n’est pas encore prête. Selon l’entreprise, la bêta du Full Self Driving ne peut être classée qu’au niveau 2 (sur 5) du SAE. Celui-ci régit le niveau d’automatisation des véhicules. En effet, la voiture exige du conducteur qu’il surveille la conduite et qu’il soit prêt à prendre le contrôle à tout moment.

Source : electrek