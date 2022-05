Tesla : l’Autopilot suspecté d’avoir tué trois personnes dans l’accident d’une Model S

Aux USA, une énième enquête a été ouverte sur le système de conduite autonome de Tesla. En cause, un accident mêlant une Model S qui a provoqué la mort des trois occupants de la voiture.

En début d’année, l’entreprise de Musk soulignait que conduire une Tesla avec l’Autopilot activé était bien plus sûr que piloter un autre véhicule. Et d’assurer que vous avez neuf fois moins de chances d’avoir un accident avec une voiture de sa flotte. Malgré ce rapport positif, les accidents impliquant la conduite autonome de Tesla surviennent régulièrement. Et ces derniers sont parfois mortels.

Le 12 mai dernier, trois personnes ont perdu la vie alors qu’elles se trouvaient à l’intérieur d’une Tesla Model S. Alors que la voiture roulait sur la Pacific Coast Highway à Newport Beach, elle a heurté un trottoir avant de percuter du matériel de construction. Trois ouvriers ont été blessés dans l’accident sans que leur pronostic vital ne soit toutefois engagé. Les forces de l’ordre ont refusé de révéler si l’Autopilot de Tesla était impliqué dans l’accident.

Tesla : l’Autopilot dans le viseur de la National Highway Traffic Safety

Mais il semble bien qu’il y ait matière à creuser. Comme le rapporte le Wall Street Journal, la National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête fédérale sur l’Autopilot à la suite de la survenue de ce tragique accident. Et c’est loin d’être le premier dossier de ce genre. L’agence en charge de la sécurité routière aux USA enquête déjà sur plus de 30 accidents impliquant l’Autopilot du célèbre fabricant de voitures électriques.

Reste désormais à savoir quelles seront les conclusions de l’enquête pour l’accident mortel survenu en Californie récemment. Hasard du calendrier, cet énième fait divers survient alors qu’un documentaire nommé « Elon Musk’s Crash Course » s’apprête à évoquer les problèmes relatifs à la conduite autonome de Tesla. Diffusé ce vendredi 20 mai par la chaîne FX, il s’attardera sur l’implication du pilotage automatique « dans plusieurs décès et des dizaines d’autres accidents que Tesla n’a pas publiquement reconnus ».

