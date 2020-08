Tesla : peinture et état intérieur du Model 3 après 2 ans en vidéo

Vous considérez faire l’acquisition d’un Model 3 mais vous ne savez pas comment l’état du véhicule va évoluer avec le temps ? Un propriétaire canadien passe sa voiture en revu dans une vidéo pour s’assurer de l’état de la peinture rouge et de l’intérieur.

Après avoir utilisé son véhicule pendant 50 000 km, Tesla Canuck explique à son audience son point de vue sur la qualité de la voiture et nous montre tous les petits endroits qui se sont détériorés avec le temps et les détails qu’il souhaite voir modifiés.

Crédit : Tesla Canuck / Youtube

Selon lui, l’état de sa peinture est resté très satisfaisant après 2 ans d’utilisation. L’intérieur quant à lui n’aurait absolument pas changé depuis l’achat du véhicule.

Il semblerait que ce propriétaire de Model 3 n’ait eu aucun problème majeur avec son véhicule, comme ceux qu’ont pu rencontrer certains propriétaires de Model Y, qui n’était pas exempt de défauts, notamment au niveau de la penture. En effet, il manquait de la peinture à certains petits endroits de la voiture. De plus, la qualité de la finition semblait très en dessous de ce qu’on peut attendre d’un véhicule aussi cher.

Il dit cependant que c’est à nous d’en être le juge. S’agit-il d’une usure normale compte tenu de l’âge de la voiture et du kilométrage parcouru ? Certains des problèmes sont-ils surprenants ou excessifs ? Chacun aura sa propre opinion.

Vers de nouvelles façons de peindre son véhicule ?

Tesla compte bien révolutionner le domaine avec son prochain SUV, le Cybertruck. Celui-ci devrait utiliser un acier issu d’une fusée de SpaceX qui pourra être chauffé pour faire varier sa couleur. De plus, il serait également possible de recourir à des autocollants géants pour recouvrir son véhicule, plutôt que d’utiliser de la peinture.

Elon Musk avait d’ailleurs fait savoir que la Gigafactory de Berlin disposerait de « l’atelier de peinture le plus avancé au monde, avec plus de couches de couleurs étonnantes qui changent subtilement avec la courbure. ». On espère donc que les futurs modèles européens auront droit à une meilleure qualité de finition.

Vous pouvez retrouver la vidéo en question ci-dessous :

Source : Tesla Canuck