Tesla prévoit une croissance nettement plus faible en 2024, les actionnaires inquiets

Tesla publiait hier des résultats décevants pour le dernier trimestre 2023. Les revenus du constructeur de voitures électriques ratent les prédictions de Wall Street. Surtout, les prévisions de Tesla pour 2024 ne sont pas roses, avec une croissance “nettement plus faible”.

© Envato

Wall Street retenait hier son souffle avant la publication des résultats du quatrième trimestre 2023 de Tesla. À la clôture du marché hier dans la soirée, le constructeur automobile s’est exécuté et la sentence est tombé : Tesla est une déception pour les investisseurs. Ses revenus et les dividendes reversées aux actionnaires sont en dessous des prévisions de la bourse.

Et ce n’est pas fini. Ces résultats s’accompagnent d’un document prévisionnel à destination des investisseurs. Dans cette feuille de route pour l’année 2024, Tesla indique prévoir une croissance “nettement plus faible” qu’en 2023. Les investisseurs s’inquiètent et le cours de l’action listée au NASDAQ est en baisse.

Tesla continue de baisser ses prix en grignotant sur ses marges

Avant la publication des résultats, le consensus de Wall Street pour le dernier trimestre 2023 plaçait les revenus de Tesla à 25,640 milliards de dollars et le bénéfice par action de 0,73 $. Il s’avère finalement que le bénéfice est de 0,71 $ par action et le chiffre d’affaires de 25,167 milliards de dollars. Tesla rate sa cible, mais pas de trop loin.

Cependant , cette tendance s’inscrit dans un contexte compliqué. En 2023, Elon Musk a continuellement baissé les prix de ses véhicules et il continue en 2024 : pas plus tard que la semaine dernière, Tesla baissait le prix du SUV Model Y. Cela lui a permis de voir une croissance des livraisons de 38% sur l’année mais avec des effets pervers.

Une stratégie contestable, tout d’abord parce qu’elle participe à la guerre des prix sur les voitures électrique que le PDG de Peugeot dénonce. Surtout, les marges du constructeur se réduisent. Ce trimestre, la marge brute de Tesla sur chaque véhicule vendu est à nouveau en baisse : 17,6 % contre 17,9 % le trimestre précédent. En 2022, Tesla dégageait une marge brute de 26,2% !

Cette marge pouvait s’excuser tant que la croissance des livraisons étaient là. Maintenant que le constructeur prévoit une croissance “nettement moindre”, peu importe que Tesla batte des records de ventes, cela ne signifie pas pour autant une bonne performance au regard des investisseurs.

Tesla reste confiant en l’avenir grâce à ses nouvelles techniques de production

Ce n’est pas pour autant la fin du constructeur, qui peut rester compétitif grâce à sa stratégie à la concurrence acharnée des entreprises chinoises. Dans ses prévisions, Tesla reste confiant en l’avenir :

Notre entreprise se trouve actuellement entre deux grandes vagues de croissance : la première a commencé avec l’expansion mondiale de la plateforme Model 3/Y et la prochaine sera, selon nous, initiée par l’expansion mondiale de la plateforme du véhicule de nouvelle génération. En 2024, le taux de croissance de notre volume de véhicules pourrait être notablement inférieur au taux de croissance atteint en 2023, car nos équipes travaillent sur le lancement du véhicule de nouvelle génération à la Gigafactory Texas.

Pour Tesla, 2024 n’est qu’une pause dans sa croissance. Celle-ci reprendrait en 2025 grâce à un véhicule de nouvelle génération, probablement son modèle de voiture abordable avec un look très spécial.