The Batman : Christian Bale (The Dark Knight) n’a pas vu le film pour cette raison

Batman, c’est le plus populaire des super-héros au cinéma. Tout le monde a sa petite préférence parmi les interprètes entre Ben Affleck, Michael Keaton ou encore Robert Pattinson dans The Batman dont la suite a été confirmée. Sans oublier Christian Bale, l’interprète de Gorr dans Thor 4 qui signe la première apparition de Mighty Thor. La star de la trilogie The Dark Knight a justement été interrogée à ce propos en pleine promotion pour le nouveau Marvel. L’occasion de dévoiler qu’il n’a pas encore vu la nouvelle aventure du Chevalier noir pour une raison précise.

Christian Bale ne regarde pas beaucoup de films

Pour beaucoup, Christian Bale reste le meilleur interprète de Batman. Il faut dire que The Dark Knight met en scène un Joker impressionnant avec un traitement proche du thriller. Jusqu’à présent, on se trouvait plus du côté gothique avec les films de Tim Burton et du grand-guignol pour ceux de Joel Schumacher. The Batman reprend notamment cette approche réaliste mais avec une inspiration film noir.

Mais que pense Christian Bale de son héritage avec The Batman ? En interview, l’acteur reconnaît qu’il n’a pas encore vu le long-métrage pour une raison précise.

Je ne l’ai toujours pas vu. Je vais le voir. C’est incroyable le peu de films que je vois. Tous les cinéastes avec lesquels je bosse, j’ai vu quelques-uns de leurs films. Ils me regardent en disant : « Tu rigoles ? ». J’aime savourer les films, je ne veux pas trop en regarder. Mais je regarderai [The Batman]. Robert Pattinson est un acteur vraiment merveilleux. Nous nous sommes croisés, nous en avons un peu parlé et j’ai entendu de très bons retours. – Christian Bale

On imagine qu’avec son emploi du temps chargé, Christian Bale ne peut pas se pencher sur toutes les sorties. !

