The Boys : Homelander veut sauver les USA dans la saison 4

Après une saison 3 rondement menée, l’acte 4 de la série The Boys est entré en production. Et les photos de tournage commencent déjà à débouler sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des fans impatients.

Karl Urban devant des affiches de Homelander – Crédit : Instagram @karlurban

Le ballet des séries est intense ces jours-ci. Alors que le premier épisode de House of the Dragon est sorti, les fans de Tolkien attendent fiévreusement l’arrivée de la série Les Anneaux de Pouvoir qui déboulera très prochainement sur Prime Video. Malgré l’arrivée de ces deux contenus d’envergure, la saison 3 de The Boys est encore dans toutes les mémoires.

Et pour cause, nombre de téléspectateurs s’accordent à dire qu’il s’agit de la plus réussie de la série super-héroïque. Entre l’Herogasm obscène, l’introduction de Soldier Boy et un Homelander toujours plus tyrannique, cette saison a été riche en rebondissements dantesques. Billy Butcher (attention spoiler) a même mis de côté ses principes en s’injectant du V24 expérimental pour s’octroyer des pouvoirs éphémères.

Homelander en campagne ?

De quoi le mettre dans de sacrés beaux draps, le chef des Boys n’ayant plus que quelques mois à vivre. N’ayant plus rien à perdre, il devrait ainsi faire des étincelles dans la saison 4 de The Boys dont le tournage vient de démarrer. À cette occasion, l’interprète de Billy, Karl Urban, a posté une photo où il s’affiche tout sourire devant des affiches de Homelander. Le Supe tente visiblement de jouer sur la fibre patriotique des électeurs en promettant de sauver les États-Unis.

Faut-il ainsi s’attendre à une candidature de Homelander ? La saison 4 s’annonce en tout cas très politique, Neuman se présentant notamment à la vice-présidence. On peut d’ailleurs voir des affiches vantant sa candidature dans des images en fuite du spin-off Gen V.

« Nous sommes enchantés de poursuivre le combat de Butcher et de The Boys contre Homelander et les Sept ainsi que de commenter le monde insensé dans lequel nous vivons. De plus, c’est la première fois dans l’histoire qu’une explosion des organes génitaux a conduit à un nouveau succès », s’est félicité le showrunner, faisant allusion à une scène culte de la saison 3.