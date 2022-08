Gen V : les premières images du spin-off de The Boys ont fuité

Le décor de Gen V – Crédit : Twitter @Justin3ric

Nous nous remettons tout juste de nos émotions après la diffusion de la saison 3 de The Boys. Pendant ce temps, les grandes manœuvres sont en cours pour le plus grand bonheur des fans. Le tournage de la saison 4 de The Boys devrait ainsi commencer dans quelques jours au Canada. On peut espérer une sortie à l’été 2023 dans le meilleur des cas. Parallèlement, le spin-off Gen V est déjà en cours de production, également dans le pays à la feuille d’érable.

Un leaker vient d’ailleurs de dévoiler une courte vidéo nous donnant un avant-goût des décors. Plus précisément, des publicités mettant en vedette A-Train sont notamment visibles. Mais ce n’est pas tout. À la fin de la saison 3, on apprend que Victoria Neuman se présente à la vice-présidence. Preuve que le spin-off sera intimement lié à la série principale, on distingue dans son décor des affiches de campagne de la politicienne au pouvoir sanguinaire…

Gen V : des références à The Boys à prévoir

Le slogan « Supes Lives Matter » (« Les vies des Supes comptent ») est d’ailleurs tagué sur l’une des affiches. On peut également lire « Newman est une flic » sur une autre où ses yeux sont barrés d’un trait rouge. Regardez :

Outre ces détails esthétiques, d’autres références seront glissées dans le spin-off. Créateur de la série The Boys, Eric Kripke officie en tant que producteur exécutif de Gen V. Il confirme qu’il y aura des croisements entre les deux programmes, des enjeux de la saison 3 étant intégrés dans le spin-off à l’instar de la campagne présidentielle et du retour inattendu de Soldier Boy. Qui plus est, des éléments scénaristiques du spin-off résonneront également avec la saison 4. L’objectif étant de bâtir un univers cinématographique cohérent autour de The Boys.

Pour rappel, le spin-off Gen V se focalisera sur de jeunes Supes pendant leurs études qui aspirent à décrocher les meilleurs contrats.