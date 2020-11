The Boys : Une orgie de super-héros débarque dans la saison 3

Sans virer dans la pornographie gratuite, le showrunner Eric Kripke aurait trouvé le moyen de tourner l’orgie Herogasm des comics originaux. Dans l’oeuvre de Garth Ennis et Darick Robertson, lorsque les super-héros sont censés partir dans l’espace pour combattre une menace, ils se rendent en réalité dans un lieu voué au plaisir charnel. Ce séminaire d’entreprise imaginé par Vought s’appelle Herogasm.

La saison 3 mettra en scène l’orgie Herogasm – Crédit : Amazon Prime

Le message laissé sur le compte Twitter de la série ne laisse plus aucun doute : « les fans de bandes dessinées, qui est prêt à voir Herogasm sur le petit écran? » . Le programme risque ainsi de prendre un nouveau tournant. Les super-héros vont ainsi dévoiler leurs fantasmes inavoués, cédant à une débauche sexuelle sans précédent. Les âmes sensibles vont devoir s’abstenir.

Des scènes de sexe aussi sombres qu’infâmes !

Construit comme une mini-série de bandes dessinées, Herogasm fait la part belle aux scènes sombres et violentes. Le comic met d’ailleurs en scène une partie de jambes en l’air très particulière, incluant Homelander et Soldier Boy. Ce dernier doit faire son arrivée dans la saison 3. Les fans sont désormais certains que ce moment pourrait être adapté sur le petit écran.

Reste à déterminer comment Eric Kripke pourra retranscrire l’essence même de ces scènes. Car la série ne doit pas être censurée ou subir une interdiction auprès d’un public mineur. Très attaché à cette partie de l’oeuvre original, le showrunner n’a pas fini de nous surprendre côté réalisation.

En parallèle, The Boys confirme son spin-off. Intitulé The G-Men, axé sur les jeunes adultes supes, il est actuellement en cours de développement chez Amazon Prime. Concernant la saison 3, Claudia Doumit et Colby Minifie, des stars récurrentes de The Boys, ont été promus au rang de réguliers. L’influence politique de Vought devrait donc être développée au fil des épisodes.

Il faudra encore s’armer de patience pour découvrir la nouvelle saison, déjà très attendue. Cette dernière semble vouloir faire la part belle à l’ultra-violence, au sexe et aux conflits politiques !

Source : CBR