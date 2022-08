The Flash : Ezra Miller admet avoir des « problèmes de santé mentale complexes »

Au cœur de multiples polémiques, Ezra Miller vient de rompre son silence. L’interprète de The Flash a fait un communiqué où il révèle avoir démarré un traitement pour lutter contre ses problèmes de santé mentale.

The Flash – Crédit : Warner Bros.

Ezra Miller est suspecté d’avoir cambriolé une maison pour dérober de l’alcool. Une controverse judiciaire de plus pour l’acteur qui multiplie les dérapages ces dernières années. Intimidation, agressions, troubles à l’ordre public… Les actes répréhensibles du comédien non-binaire sont forcément vus d’un mauvais œil par la Warner alors que Miller sera prochainement à l’affiche de The Flash. Par l’entremise d’un communiqué fourni à Variety par ses représentants, iel vient de rompre le silence :

« Ayant récemment traversé une période de crise intense, j’admets désormais souffrir de problèmes de santé mentale complexes » révèle l’acteur qui confie avoir démarré « un traitement ». Et de faire son mea culpa : « Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie ».

The Flash : Ezra Miller a démarré un traitement

Cette déclaration survient alors que plusieurs options étaient sur la table de la Warner en amont de la sortie de The Flash. Ezra Miller aurait été vivement encouragé à faire une déclaration publique et à demander l’aide d’un professionnel pour lutter contre son instabilité. Chose qu’iel a visiblement faite à en croire le communiqué fraîchement publié. Miller devrait en outre se faire discret lors de la promo, se contentant seulement de quelques interviews pour éviter tout dérapage.

Si l’éventualité d’annuler le film a été envisagée également, cette solution était loin d’être privilégiée. Coûteux à produire, The Flash aurait nécessité un budget conséquent de 200 millions de dollars. Difficile ainsi de tout jeter par la fenêtre alors que le tournage est désormais achevé. Remplacer Miller par un autre acteur aurait en outre été un processus très coûteux puisqu’il aurait fallu tout recommencer.

D’ailleurs, les projections tests de The Flash ont suscité beaucoup d’enthousiasme, selon un rapport de ViewerAnon. Des retours élogieux qui ont forcément poussé la Warner à maintenir le film en l’état.

Source : Variety