The Last of Us 2 pourrait sortir plus tôt en dématérialisé

Naughty Dog n’a pris aucune décision et n’exclut pas de lancer The Last of Us 2 en version digitale uniquement. Le studio émet néanmoins des réserves sur ce mode de distribution qui pourrait également nuire à l’expérience de jeu.

Déjà repoussé en octobre 2019 pour une sortie prévue le 29 mai, The Last of Us 2 vient à nouveau d’être reporté à une date inconnue. Bien que le jeu soit pratiquement terminé, Sony et Naughty Dog mettent en avant des « problèmes logistiques » qui pourrait « nuire à “l’expérience que méritent les joueurs”. À cause de la pandémie de Covid-19, le duo redoute en effet de rencontrer des problèmes de distribution du jeu auprès des détaillants. Un risque qui pourrait être surmonté en proposant le jeu en version digital selon les fans. Neil Druckmann leur répond sur le PlayStation Blogcast.

Crédit : Sony / Naughty Dog

Le vice-président de Naughty Dog n’exclut pas un lancement en version digital de The Last of Us 2, le Studio n’a pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Il s’interroge néanmoins sur les conséquences d’un lancement digital. Selon lui, cette méthode pourrait présenter les mêmes inconvénients qu’une distribution physique en matière d’expérience de jeu.

The Last of Us 2 : une distribution dématérialisée nuirait à l’expérience de jeu

Si les fans estiment qu’une distribution en version digitale résout les problèmes logistiques, Neil Druckmann n’en est pas aussi convaincu. Interrogé à ce sujet, il redoute que le titre ne soit pas disponible simultanément partout dans le monde.

L’infrastructure Internet est-elle là pour assurer la distribution dans tous les pays ? Vous savez, c’est un jeu mondial que les gens de tous les pays attendent, et nous voulons nous assurer que nous sommes équitables. Si nous parvenons à le proposer qu’a une petite partie des gens, quel effet pour tous ceux qui ne l’auront pas ? Donc, euh, nous sommes en train d’examiner toutes sortes d’options différentes. » Neil Druckmann

La trame narrative du jeu est en effet à l’origine du succès du premier volet. On comprend que le studio souhaite tout mettre en oeuvre pour éviter le spoil, il apparait néanmoins inévitable, quelque soit son mode de distribution. À suivre, une décision définitive devrait être annoncée prochainement.

Source : PlayStation Blogcast