The Mandalorian : Bill Burr vole au secours de Gina Carano

Malgré une polémique retentissante autour de ses propos négationnistes, la comédienne Gina Carano trouve encore de nombreux soutiens. Son partenaire, Bill Burr, vole à son secours et interfère en sa faveur.

La polémique autour de l’affaire Gina Carano ne semble pas faiblir. Remerciée par Disney, la comédienne se voit désormais privée de son rôle dans la série The Mandalorian. La jeune femme paie au prix fort ses déclarations antisémites et négationnistes, tout en voyant sa carrière s’effondrer jour après jour. Pourtant, quelques voix semblent vouloir interférer en sa faveur. Déjà soutenue par Ben Shapiro, Carano peut désormais compter sur un nouvel allié : son ancien partenaire Bill Burr. Ce dernier dénonce les dérives des réseaux sociaux. Pire, le comédien affirme que son renvoi était prévu de longue date, mais que les studios attendaient un ultime dérapage pour officialiser les choses.

Bill Burr, nouveau soutien de taille pour Gina Carano – Crédit : Disney +

Pour Bill Burr, les croyances de Carano ne doivent en aucun cas peser sur sa carrière professionnelle. Et ce dernier déplore également les jugements trop rapides ou approximatifs sur la situation.

Un nouveau soutien de taille

Bill Burr est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Lors d’un récent podcast, le comédien est revenu sur l’affaire Carano, prenant une position inattendue sur le sujet. Très attaché à son ancienne partenaire qu’il qualifie de « chérie absolue », Burr tient à défendre la jeune femme, devenue une cible de choix sur la toile. « Comment peut-on se permettre de juger quelqu’un si durement et injustement? » questionne ainsi le comédien.

« C’est une période étrange. A moins qu’elle n’ait fait des conneries vraiment horribles, elle ne mérite pas cet acharnement. Tout doit devenir sensationnel. Je ne comprends rien à ce bordel. Alors quoi, moi aussi, je suis dans cette série, je vais donc devoir faire attention à tout ce que je dis ? » poursuit Bill Burr. Mais le comédien a avant tout insisté sur la formidable personnalité de Carano. « C’est une amoureuse absolue doublée d’une très belle personne. Je sais très bien que les gens vont détourner mes propos, mais je m’en fous. Les gens adorent nous épier, cachés dans les mauvais herbes ».

Forte de ce nouveau soutien, Carano poursuit sa tournée médiatique pour se défendre. La comédienne refuse de voir sa liberté compromise et sa carrière menacée. « J’envoie un message d’espoir direct à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire. Je viens tout juste de commencer à utiliser ma voix qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire » a récemment déclaré la jeune femme.

Pour l’heure, Disney ne compte pas remplacer la comédienne dans le programme. Le personnage de Cara Dune est donc voué à disparaître, tout comme le projet de spin-off autour de son parcours. Malgré des soutiens motivés, le destin de Carano semble bel et bien scellé !

Source : CBR