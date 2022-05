The Mandalorian : le film en approche ? Pedro Pascal est prêt

Pedro Pascal, la star de The Mandalorian, se dit parfaitement disposé et prêt à porter les aventures de son bien-aimé héros casqué Din Djarin sur grand écran. En plus d’une troisième et d’une quatrième saison, un film pourrait bien être déjà dans les cartons de Disney.

The Art of The Mandalorian © Abrams Books

Alors que la troisième saison de The Mandalorian se précise et qu’une quatrième est déjà dans les bacs, Pedro Pascal a expliqué à Variety qu’il était plus que prêt pour tourner un film autour de la série (l’interview est à retrouver en vidéo ci-dessous). Comme nous vous le disions il y a deux ans déjà, le showrunner John Favreau est, lui aussi, totalement ouvert à l’idée de réaliser un film inspiré de la série Disney+.

Un film The Mandalorian dans les cartons de Disney ?

S’adressant à Variety, Pedro Pascal a expliqué qu’une adaptation cinématographique centrée sur son héros casqué était pour lui une évidence. « Vous ne pensez pas que c’est inévitable ? Moi, personnellement, je n’en ai aucune idée. Mais ce serait un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré.

Bien que l’acteur ne soit pas au courant des décisions de Disney, il a démontré son enthousiasme pour cette idée. « J’adore aller au cinéma. Revenir en arrière et pouvoir à nouveau être aux côtés du public est l’une des choses les plus importantes pour moi. Si cela se produit avec The Mandalorian, tout ce que je peux dire, c’est oui, faites-le, s’il vous plait ! » a-t-il ajouté.

Alors que Disney et Lucasfilm n’ont pas encore annoncé officiellement de film basé sur The Mandalorian, Din Djarin reviendra très bientôt pour une troisième saison sur Disney+. Basé sur des images dévoilées lors de Star Wars Celebration 2022, la prochaine saison verra le personnage se lancer dans un voyage à Mandalore, cherchant la rédemption après les événements du Livre de Boba Fett. Équipé du sabre noir, Mando affrontera apparemment Bo-Katan Kryze (Katie Sackhoff) qui cherche à récupérer le trône de son monde natal.

Pedro Pascal a également évoqué l’attachement qu’il a pour son personnage, expliquant que l’armure beskar du guerrier ressemble à une extension de lui-même. « La première fois où j’ai enfilé le casque du Mandalorien est indescriptible » a déclaré Pascal. « Il me va comme un gant, comme s’il faisait partie de moi » a-t-il ajouté. Tant mieux, surtout lorsque l’on sait que la quatrième saison de The Mandalorian est déjà en cours de développement.