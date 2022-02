The Rings of Power se dévoile, les Sony LinkBuds déçoivent, George Lucas concerné par Bébé Yoda, c’est le récap’ de la semaine

La bande-annonce de The Rings of Power dévoilée lors du Superbowl aux États-Unis, que valent les écouteurs Sony LinkBuds, que pense le créateur de l’univers Star Wars de Bébé Yoda dans The Mandalorian.

Cette semaine, la question d’une vie extraterrestre sur Mars s’est à nouveau posée avec une silhouette humaine repérée par Perseverance. Alors que les fans du Seigneur des Anneaux ont pu se réjouir de la bande-annonce de The Rings of Power dévoilée à l’occasion du Superbowl, Sony présente ses écouteurs Bluetooth Linkbuds. Enfin, on vous explique aujourd’hui comment faire de meilleures affaires sur Amazon et pourquoi George Lucas était concerné par Grogu dans The Mandalorian.

The Rings of Power se dévoile dans un premier teaser

À l’occasion du Superbowl des États-Unis, Prime a dévoilé une première bande-annonce de la série tant attendue The Rings of Power. Bonne surprise pour les fans de la franchise, l’identité esthétique semble intacte ! Il faudra désormais patienter jusqu’au 2 septembre pour découvrir ce préquel dont l’histoire se déroule environ 2000 ans avant les aventures de Frodon.

Poster de la série The Power of the Ring – Crédits : Prime Video

Une silhouette humaine capturée par Perseverance sur Mars ?

En avril 2021, le rover de la NASA baptisée Perseverance capturait des images impressionnantes de la planète rouge. L’un des clichés semblait laisser apparaître une silhouette humaine, étendue sur un rocher. Malgré cette théorie soutenue par le chercheur d’OVNI Scott Waring, la psychologue clinicienne Victoria Aguilar a profité d’une interview sur BFMTV pour expliquer qu’il ne s’agit pas d’un alien mais simplement d’une illusion d’optique.

La « silhouette humaine » découverte sur une image capturée par Perseverance sur Mars – Crédits : Neville Thompson / Gigapan/ NASA

Première prise en main des Sony LinkBuds

Sony vient de lever le voile sur ses nouveaux écouteurs Bluetooth. Les LinkBuds ne ressemblent à aucun autre true wireless, notamment au niveau du design, puisque leur forme atypique a été pensée pour diffuser le son autour du conduit auditif. Légers, compacts et confortables, ces écouteurs sont séduisants, même si malheureusement l’absence de réduction de bruit active les rende difficilement utilisables si l’on ne se trouve pas dans un endroit parfaitement calme. En attendant notre test complet, rendez-vous dans notre actu pour découvrir les principales caractéristiques des LinkBuds.

Sony LinkBuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Vous souhaitez payer moins cher sur Amazon ? Suivez le guide !

Vous avez l’habitude d’acheter sur Amazon mais vous êtes lassé de payer le prix fort ? Nous avons une astuce pour vous permettre de faire de meilleures affaires sur votre boutique en ligne favorite. Le site CamelCamelCamel est en effet un outil indispensable pour connaître l’historique des prix des articles vendus sur Amazon. Autre site utile, Keepa, qui s’avère peut-être même plus précis que CamelCamelCamel.

Amazon © Unsplash

George Lucas était préoccupé par Grogu

Le Bébé Yoda qui a conquis le cœur des fans dans The Mandalorian sur Disney+ n’a pas laissé Georges Lucas indifférent. En effet, le créateur de l’univers Star Wars avait partagé ses interrogations à Jon Favreau quant à Grogu : selon lui, Bébé Yoda ne peut des contenter d’être adorable et doit avant tout suivre un entrainement avec la Force, en tant qu’apprenti Jedi. Dans le Livre de Boba Fett, le souhait de George Lucas a finalement été réalisé puisque Grogu s’entraine aux côtés de Luke Skywalker.

Grogu dans l’épisode 6 du Livre de Boba Fett – Crédit : Disney+

Nos tests et dossiers de la semaine

Xiaomi Redmi Note 11 : le meilleur rapport qualité/prix

Malgré l’absence de la 5G, un processeur un peu mou et une qualité photo moyenne la nuit, le Redmi Note 11 reste le meilleur smartphone à moins de 200 euros. On apprécie particulièrement la qualité de son écran Amoled et de ses photos de jour, son autonomie plutôt confortable et sa charge relativement rapide. Bon point également pour Xiaomi qui conserve ici l’emplacement pour la microSD ainsi que la prise jack.

Le nouveau Redmi Note 11 conserve un écran Amoled, désormais rafraîchi à 90 Hz

Asus Rog Glow Z13 : un excellent 2-en-1 pour les gamers

Si vous êtes un gamer en quête d’une tablette capable de se transformer en PC puissant, la ROG Flow Z13 est faite pour vous. Malgré sa dalle LCF brillante et son poids un peu élevé, sa puce graphique haut de gamme, sa fréquence d’affichage de 120 Hz et son excellente calibration de l’écran offrent une expérience de qualité en matière de multimédia et de jeu. On apprécie également son lecteur d’empreintes digitales, son clavier amobile RGB et sa béquille arrière.

Asus ROG Flow Z13 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les séries et films à ne pas louper sur Canal+

Le catalogue de films et séries de Canal+ est riche et varié et il serait dommage de passer à côtés de certaines productions de qualité. Pour vous aider à vous y retrouver dans leur large catalogue, nous avons listé pour vous les meilleures séries et films de la plateforme de streaming française. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir les meilleures exclusivités de Canal+.

