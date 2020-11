The Walking Dead : Carol aurait dû mourir dans la saison 3

Carol est une survivante – Crédit : AMC

Survivre dans le monde apocalyptique de The Walking Dead n’est pas aisé. Même l’armée étasunienne n’aurait pu repousser l’invasion de zombies, alors que le Nebraska fait figure de zone safe dans le spin-off World Beyond. Diffusé depuis dix ans et une ultime saison annoncée, The Walking Dead a tué beaucoup de personnages, aussi bien entre les mains de zombies que de survivants. Glenn en est le parfait exemple, massacré par Negan. Et un autre personnage aurait dû mourir, très proche de Daryl. Il s’agit de Carol, avec un décès programmé pendant la troisième saison.

Carol est une guerrière et ne doit pas mourir

C’est ce qu’explique Scott M. Gimple, producteur superviseur de la saison 3 du show. A ce moment du récit, Carol est présumée morte lors d’une attaque de zombies dans la prison. Si T-Dog se sacrifie pour elle, il n’est pas montré que la femme a pu survivre. Il faudra attendre l’épisode suivant pour découvrir que Carol est bien vivante. Mais cette survie a été le théâtre d’un débat pour les scénaristes, explique Scott M. Gimple. L’homme livre les arguments qui l’ont motivé à garder Carol en vie.

Parce que j’ai vu son parcours, elle est passée de quelqu’un sous le joug de son mari à une guerrière. Cela ressemblait à l’évolution la plus forte pour un personnage après avoir bossé avec Melissa McBride jusqu’à ce point. C’était un peu comme « Elle peut le faire. Elle peut tout faire ».

– Scott M. Gimple

Carol et Daryl sont devenus très proches – Crédit : AMC

Aujourd’hui, Carol fait figure de personnage fort, doux et tendre avec ses proches, capable d’ôter la vie pour qui s’en prend à ceux qu’elle aime. La femme a noué un lien très fort avec Daryl, faisant du duo l’un des plus populaires de The Walking Dead. Un gros changement en dix ans de show dévoilé, en plus d’autres personnages qui auront bien évolués.

Si The Walking Dead se termine avec la onzième saison, la série n’a pas dit son dernier mot. Le spin-off World Beyond est actuellement diffusé sur Amazon Prime Video. On y découvre que Rick est toujours en vie, et qu’une nouvelle génération de jeunes gens n’a connu que le monde ravagé par les zombies.

