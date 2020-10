The Walking Dead : Dix ans de changements physiques en photos

En dix ans, les survivants de The Walking Dead ont connu des changements physiques plus ou moins importants. Retour sur ces personnages.

Les personnages de The Walking Dead ont évolué physiquement – Crédit : AMC

Dix saisons, 147 épisodes, The Walking Dead a parcouru un long chemin depuis 2010. C’est avec la onzième saison que la série diffusée sur AMC se terminera, tandis que Maggie aura droit à des épisodes additionnels. Mais l’univers n’a pas dit son dernier mot et plusieurs séries dérivées sont nées, parmi lesquels The Walking Dead Dead World Beyond qui a présenté un nouveau type de zombie. Et les années passants, les personnages de la mythologie ont beaucoup évolué. L’occasion d’un retour sur le changement physique des survivants, bien amochés par ce monde post-apocalyptique que même les militaires étasuniens n’auraient pu stopper.

Daryl Dixon

Crédit : AMC

Daryl Dixon a survécu près de dix saisons dans The Walking Dead. Un personnage très lié à Carol et exclusif à la série, ce dernier n’étant pas présent dans le comics. L’acteur Norman Reedus a beaucoup changé, cheveux longs et barbe, avec un look de survivant badass.

Carol Peletier

Crédit : AMC

Carol Peletier a connu le même changement que Daryl, son compagnon de cœur. La femme sera passée de cheveux courts à un look beaucoup plus survivaliste. Carol Peletier avait confié garder ses cheveux rasés pour éviter que son mari violent ne l’attrape. Sa nouvelle coupe est la preuve de son évolution intérieure.

Rick Grimes

Crédit : AMC

Le personnage principal de The Walking Dead a énormément changé. Précédemment rasé de près, Rick Grimes a laissé pousser son énorme barbe grisonnante, preuve du temps qui passe et la dureté de survivre dans un monde ravagé par les zombies.

Michonne

Crédit : AMC

Survivante mystérieuse, accompagnée de zombies pour se protéger et d’un katana, Michonne a connu un gros changement. La femme est passée d’un caractère redoutable à une ouverture aux autres, et cela se ressent physiquement. Michonne semble beaucoup plus décontractée, en opposition avec les autres personnages de cette liste.

Maggie Greene

Crédit : AMC

Maggie a survécu pendant toutes ces années grâce à son caractère. Malgré l’assassinat de Glenn, son compagnon, des mains de Negan, la femme a su garder ses positions et valeurs morales. Son changement physique passe par un regard plus appuyé et combattif, celui d’une meneuse.

Eugene Porter

Crédit : AMC

La survie d’Eugene tient presque du miracle. Un survivant effrayé pour un rien, qui ne maîtrise pas les gestes de survie. Même si le personnage n’est pas le héros qu’il souhaite être, force est de constater que ce dernier s’est confirmé physiquement et fait preuve de courage.

Gabriel Stokes

Crédit : AMC

La venue de Gabriel dans The Walking Dead était pour le moins étrange. Un prêtre seul, dans les bois, en pleine apocalypse zombie. Il s’avère finalement que le prêtre a abandonné sa congrégation. Malgré cela, Gabriel est devenu une figure héroïne de la série, et s’est totalement transformé psychologiquement et physiquement (la photo en témoigne).

Carl Grimes

Crédit : AMC

Le fils de Carl Grimes a connu un énorme changement physique, avec son oeil crevé. Celui qui n’était qu’un enfant innocent est devenu beaucoup plus rude dans ce monde peuplé de zombies. La mort de Carl Grimes est d’autant plus choquante qu’elle est le résultat d’une simple morsure…

Judith Grimes

Crédit : AMC

Le second enfant de Rick Grimes, Judith, est un personnage assez particulier. L’enfant est né dans un monde peuplé de zombies et a dû évoluer, devenant un personnage légitime. Celle qui n’était qu’un adorable bébé est désormais armée, prête à faire face aux menaces.

