The Walking Dead : Norman Reedus se retrouve seul pour le spin-off Daryl et Carol

Les deux stars de The Walking Dead, Norman Reedus et Melissa McBride, travaillaient ensemble sur le spin-off Daryl et Carol. Melissa McBride vient de quitter le projet et Norman Reedus se retrouve maintenant seul sur le projet.

Personne ne s’y attendait. Alors que les stars de The Walking Dead ont récemment fini le tournage de la saison 11 chargée d’émotion, voilà une bien mauvaise nouvelle. Annoncé il y a presque deux ans, le spin-off sur Daryl et Carol devait être une suite de The Walking Dead. Les acteurs Norman Reedus et Melissa McBride devaient reprendre leur rôle respectif de Daryl Dixon et Carol Peletier.

Daryl Dixon (Norman Reedus) dans The Walking Dead – Crédit : AMC

Après l’annonce de l’accident de Norman Reedus sur un plateau de tournage, on vient d’apprendre que Melissa McBride a quitté le projet. Et oui, l’actrice de Carol a quitté son personnage emblématique, au grand désespoir des fans qui attendaient de revoir les deux personnages après la saison 11 de The Walking Dead.

Le spin-off Daryl et Carol de The Walking Dead va se transformer en spin-off de Daryl seulement

Mais alors, que va-t-il advenir du spin-off Daryl et Carol ? AMC n’aura probablement pas d’autre choix que de changer radicalement la série. Au lieu de se concentrer sur les deux amis iconiques de The Walking Dead, le spin-off pourrait être centré autour de l’histoire de Daryl Dixon.

Un porte-parole de la chaîne américaine a déclaré que : « malheureusement, elle n’est plus en mesure de participer au spin-off précédemment annoncé axé sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, qui se déroulera et sera tourné en Europe cet été et qui sortira l’année prochaine. Déménager en Europe est devenu logistiquement intenable pour Melissa ». Le départ de Melissa McBride serait donc uniquement dû à des problèmes de logistique de sa part, mais nous n’en savons pas davantage.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été partagée par AMC, la showrunneuse Angela Kang, Norman Reedus ou encore Melissa McBride. En tout cas, le départ de Melissa McBride sera difficile à digérer pour les fans qui suivent l’actrice dans le rôle de Carol depuis la saison 1 de The Walking Dead il y a plusieurs années.

Source : We Got This Covered