The Walking Dead : pourquoi Daryl n’existe pas dans les comics

La saga de comics The Walking Dead s’est achevée l’été passé, et jusqu’au dernier numéro, Daryl Dixon est totalement absent de l’intrigue. À la télévision, le personnage est au contraire un des plus populaires du show, et ce depuis la première saison. Alors pourquoi Robert Kirkman n’a jamais introduit ce protagoniste tant aimé du public ?

Crédit : AMC

La toute première raison est que ce personnage a été créé pour l’acteur Norman Reedus. Daryl n’a donc jamais été pensé pour les comics. Étant donné sa popularité auprès des fans, Kirkman a cependant été interrogé de nombreuses fois sur l’éventualité d’introduire Daryl dans son œuvre. Et visiblement, l’auteur n’a jamais eu l’intention de sauter le pas. « J’aime le fait qu’il n’y ait que certains personnages que vous pouvez avoir dans certains médiums. », avait-il confié dans une interview au site ComicBook. Selon Kirkman, Daryl appartient au petit écran, et n’aurait pas sa place dans les comics.

Daryl est une valeur ajoutée pour la série

L’auteur pense même que l’absence de Daryl dans les comics est une bonne chose pour l’intrigue. « J’ai l’impression que cela ajoute du mystère à la bande dessinée et la rend plus attrayante. », a-t-il également déclaré. De la même manière, il trouve que la présence de Daryl dans la série ajoute du piment à l’adaptation télévisée. Également co-auteur de nombreux épisodes de The Walking Dead, Kirkman explique qu’il prend un grand plaisir à imaginer comment un événement raconté dans les comics va être impacté par la présence de Daryl dans la série.

Depuis le départ de Rick Grimes, Daryl est en train de devenir peu à peu le héros principal de la série The Walking Dead. Selon des bruits de couloir chez AMC, le personnage, accompagné d’une autre vétérante de la série Carol, deviendrait même officiellement le nouveau leader dans la prochaine saison. En attendant d’en savoir plus sur la manière dont ce duo explosif s’imposera auprès des communautés de survivants, les fans de The Walking retrouveront Daryl et sa bande dans l’épisode 16 de la saison 10. Après avoir été repoussée pour cause de crise pandémique, la diffusion de ce dernier aura finalement lieu en octobre prochain.

