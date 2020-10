The Walking Dead Rick Grimes n’aurait pas été mordu d’après World Beyond

Rick Grimes serait toujours en vie et un patient « A ». C’est ce que nous apprend le final du spin-off de The Walking Dead World Beyond.

Rick Grimes est toujours vivant, détenu par la Civic Republic Military – Crédit : AMC

The Walking Dead a été lancé par AMC en 2010, adapté d’un comics du même nom. En dix années, les personnages ont évolué, l’intrigue s’est densifiée et a su s’émanciper de son modèle. Après plusieurs saisons riches en révélations, c’est avec la onzième que la série se terminera, relatant le quotidien de survivants à une apocalypse zombie que même l’armée étasunienne n’aurait pu stopper. Mais l’univers va continuer à s’étendre avec des shows dérivés, parmi lesquels The Walking Dead World Beyond. Et après avoir introduit un nouveau mort-vivant, la série tease le sort de Rick Grimes dans son dernier épisode. Un personnage présumé mort par les survivants, grand héros de The Walking Dead, qui reviendra dans un film prévu par AMC.

La Civic Republic Military se révèle un peu

« J’ai un B. Ce n’est pas un A. Je n’ai jamais eu de A. Il est blessé, mais il est résistant. Pouvez-vous l’aider ? », annonce Anne dans le final de la saison 9. C’est la phrase entendue par les fans de The Walking Dead lorsque Rick Grimes est récupéré par un hélicoptère, blessé et considéré mort par les autres survivants. Un héros récupéré par la Civic Republic Military (CRM). Mais que signifient « A » et « B » ? The Walking Dead World Beyond répond partiellement à cette question, dans l’épisode The Wrong End of A Telescope.

Dans la scène post-générique, les spectateurs découvrent que « A » fait référence aux personnes mordues par un zombie. Des survivants idéaux pour concevoir un remède au virus. Quant au « B », la CRM reste encore mystérieuse à ce propos. Dans les huitième et neuvième saisons de The Walking Dead, Anne a fait référence de nombreuses fois aux cas « A » et « B ». De quoi créer un pont entre la série et celle dérivées, nous en apprenant un peu plus sur le sort de Rick Grimes. Un personnage qui n’a donc pas été mordu par un mort-vivant.

La CMR a également une présence dans Fear the Walking Dead, distillant petit à petit des réponses sur cette organisation militaire à la recherche d’un remède. Il y a donc fort à parier que The Walking Dead World Beyond nous dévoilera ce qu’est advenu Rick Grimes dans les couloirs du CMR pendant toutes ces années.

Source : Wegotthiscovered