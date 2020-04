The Walking Dead : tout le monde ne survivra peut-être pas à la saison 10

Comme tout avant-dernier épisode d’une saison de The Walking Dead, l’épisode 15 diffusé dimanche dernier a placé tous les éléments d’un final plein d’action qui devrait réunir les différents groupes de survivants. Ces derniers vont devoir faire face à la horde de Chuchoteurs de Beta, et visiblement, tous ne sortiront pas vivants de cet affrontement.

Les héros s’attendent bien à une attaque et semblent avoir un plan pour la contrer. Mais ils risquent d’être surpris par l’arrivée précoce de Beta et son groupe de Chuchoteurs, qui se trouvent déjà aux portes de l’hôpital où se sont réfugiés les rescapés des différentes communautés. « Nous voyons [les survivants] plus ensemble, il est clair qu’ils ont une sorte de plan, mais il y a toujours cette peur. », a commenté la productrice exécutive Denise Ruth.

Et cette bataille avec les Chuchoteurs, qui signera certainement la fin de cette guerre, risque bien de coûter la vie à certains personnages. Une théorie que la productrice a elle-même pratiquement confirmée. Évoquant l’affrontement ultime qui attend les héros de The Walking Dead, elle a en effet déclaré : « On sait toujours que c’est délicat et que, encore une fois, tout le monde ne sortira peut-être pas vivant. ».

L’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead marquera donc sûrement la perte d’un ou plusieurs personnages, mais aussi le retour d’un autre. Dans un extrait de l’épisode 16 dévoilé par la chaîne AMC, on aperçoit en effet Maggie en train de lire des lettres laissées par Carole. La jeune femme, qui avait disparu en milieu de saison 9, reviendra donc prêter main-forte à ses amis dans l’épisode final.

Il va cependant falloir être patient pour découvrir quel personnage ne survivra pas à cette grande guerre contre les Chuchoteurs. La post-production de The Walking Dead ayant été affectée par l’épidémie de COVID-19, l’épisode 16 sortira plus tard dans l’année. AMC n’a pour l’instant pas confirmé de nouvelle date exacte de diffusion.

