The Witcher : comment a été réalisé l’épique combat de Geralt contre la Kikimorrhe ?

En attendant la saison 2 de The Witcher, découvrez dans une vidéo des coulisses de la série comment a été réalisé le combat entre Geralt de Riv et l’horrible Kikimorrhe.

Pour nous faire patienter en attendant la sortie de la saison 2 de The Witcher, Netflix nous offre un aperçu des coulisses de sa série fantastique à succès. Dans une nouvelle vidéo, on découvre comment a été créée la scène dans laquelle le Sorceleur affronte la Kikimorrhe.

Crédit : Netflix

Tous les fans de The Witcher se souviennent encore de ce combat dans le marécage qui annonce le ton violent de la série dès le premier épisode. Et pour cause, créer une telle scène demande beaucoup de travail. Au total, il aura fallu un mois entier pour réaliser cette bataille, confie le coordinateur des combats de The Witcher Vladimir Furdik. Ce dernier est un habitué des créatures maléfiques, puisqu’il a joué le rôle du Night King dans la série Game Of Thrones.

Les pattes de la Kikimorrhe réalisées avec des tuyaux

On découvre dans la vidéo de deux minutes comment Furdik a imaginé chaque action du combat entre Geralt et Kikimorrhe. Pour chorégraphier cette bataille, l’équipe avait besoin de travailler avec une créature à échelle réelle, sans avoir à créer cette dernière dans les détails puisque cette tâche reviendra aux techniciens des effets spéciaux. Vladimir Furnik a donc eu l’idée d’utiliser de longs tuyaux pour symboliser les pattes du monstre au corps d’araignée. Le coordinateur a ensuite répété un véritable ballet en duo avec son équipe de cascadeurs qui manipulaient les tuyaux pour mimer les mouvements de la Kikimorrhe.

La saison 2 de The Witcher devait initialement sortir début 2021. Avec la crise du coronavirus, le tournage qui venait de commencer a malheureusement été temporairement suspendu. Les huit prochains épisodes pourraient donc arriver sur Netflix qu’à la fin de l’année prochaine.

Source : Netflix