The Witcher : la showrunner promet une saison 2 plus facile à suivre

The Witcher est LE gros succès Netflix de la fin d’année 2019. La série a rapidement battu des records, et a bien sûr été renouvelée pour seconde saison. En attendant sa diffusion, la showrunneuse Lauren S. Hissrich a teasé les fans avec quelques révélations rapportées par le site The Wrap.

La productrice et scénariste a tout d’abord rassuré le public sur la chronologie de la saison 2. Les premiers épisodes de The Witcher ont en effet été difficiles à suivre pour certains, à cause du mélange de différentes timelines des principaux personnages. Sans avoir lu les romans d’Andrzej Sapkowski, beaucoup de téléspectateurs se sont sentis un peu perdus dans le temps. Si bien que des fans, puis enfin Netflix, ont fini par publier une chronologie officielle pour mieux s’y retrouver. Ayant bien entendu les critiques du public, la production de The Witcher promet donc pour la seconde saison un récit plus facile à comprendre, mais qui inclura quand même des sauts dans le temps.

The Witcher saison 2 : une chronologie plus linéaire, mais pas tout le temps

« Ce qui est génial, c’est qu’ils (les personnages) se sont croisés maintenant. Donc, ce que nous verrons dans la saison 2, c’est que tous nos personnages existent sur la même chronologie. », explique Lauren S. Hissrich. Geralt, Yennefer et Ciri vont désormais se côtoyer, et nous pourrons donc les voir évoluer dans un même espace-temps. Mais la showrunneuse tient beaucoup à ce mode de narration qui joue constamment avec le passé, le présent et le futur. Elle précise donc qu’il y aura toujours des flashbacks et des flashforwards. Tout ne sera donc pas linéaire. « Il y aura toujours des challenges amusants avec le temps. », ajoute Hissrich.

La saison 2 de The Witcher se fera malheureusement attendre, car le tournage a été interrompu par la crise sanitaire. La production et les acteurs attendent aujourd’hui le feu vert de Netflix et des gouvernements des pays où sont tournés les épisodes. Lauren S. Hissrich a confié que ces perturbations allaient causer quelques changements dans l’histoire et que toute l’équipe avait profité des dernières semaines pour retravailler le script. Étant donné l’importe quantité de travail restant, la saison 2 de The Witcher devrait sortir au plus tôt au printemps 2021.

The Witcher : Netflix pense déjà à une saison 3

