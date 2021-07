The Witcher, saison 2 : la date officiellement dévoilée avec un poster

The Witcher revient prochainement – Crédit : Netflix

C’est à CD Projekt que l’on doit la renommée mondiale de The Witcher, tiré des romans du polonais Andrzej Sapkowski. Et dans le sillage de ce succès, Netflix a lancé une adaptation télévisée, acclamée par la presse et les spectateurs. Dans le rôle de Geralt de Riv, un certain Henry Cavill, connu pour être Superman dans le DCEU… Après une première saison réussie, beaucoup attendent la suite. En marge de la première WitcherCon, le service de streaming dévoile la date de sortie officielle de cette dernière. Et elle est plutôt proche de nous, une bonne nouvelle accompagnée d’un poster !

The Witcher livre la date de sa seconde saison et un poster

Crédit : Netflix

Inutile de vous faire attendre plus longtemps : Netflix lance la saison 2 de The Witcher à partir du 17 décembre 2021. Une date officiellement dévoilée lors d’un panel de la WitcherCon où étaient présents plusieurs membres de la distribution. Lauren Schmidt Hissrich, showrunneuse et productrice exécutive de la série, était aussi au rendez-vous pour cet événement spécial.

La seconde saison dévoile également un premier poster avec Cirilla de Cintra (Freya Allen) et Geralt de Riv (Henry Cavill). Deux cadeaux pour le prix d’un !

Un synopsis alléchant pour cette seconde saison

La première saison se terminait avec beaucoup de questions encore irrésolues. La suite des aventures de Geralt de Riv promet d’y répondre. Mais que sait-on du synopsis de ces épisodes ?

Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans un endroit sûr, convaincu que Yennefer est morte lors de la bataille de Sodden. Ce lieu sûr, c’est Kaer Morhen, la maison de son enfance. Le Sorceleur doit protéger la jeune fille d’un mystérieux pouvoir qu’elle détient. Pendant ce temps, les rois, elfes, humains et démons se battent pour contrôler l’extérieur des murs. On s’attend donc à des combats encore plus épiques et violentes.

Tiré d’une franchise littéraire, The Witcher a d’abord conquis le public avec ses adaptations en jeux vidéo puis sa série brillamment réalisée. Mais rassurez-vous : inutile d’avoir mis la main sur la triologie vidéoludique de CD Projekt pour apprécier le programme de Netflix !