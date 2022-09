Twitter : voici à quoi ressemblera un tweet édité

Les usagers de Twitter Blue seront les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité © Twitter

C’est dans l’air depuis plusieurs mois : Twitter va vous permettre d’éditer vos tweets. Les développeurs de l’oiseau bleu planchent sur le déploiement de cette fonctionnalité depuis plusieurs mois. Et le bout du tunnel semble proche. Le compte Twitter Blue vient de publier un tweet édité. « Bonjour, ceci est un test pour s’assurer que le bouton d’édition fonctionne, nous vous ferons savoir comment cela fonctionne », peut-on lire, la mention « Dernière modification : 10:57 PM – 29 septembre 2022 » se nichant dessous.

Alors que le rachat est suspendu au procès Elon Musk vs Twitter qui s’ouvrira dans quelques semaines, le réseau social continue de se rénover. Reste à présent à connaître les modalités de ce bouton d’édition. Il se murmure notamment qu’il sera activable seulement 30 minutes après l’envoi d’un tweet. Un bon moyen de corriger une faute de frappe, une formule malheureuse ou une information erronée sans avoir à supprimer le tweet pour en poster un autre.

Twitter : un bouton d’édition attendu de pied ferme

Plusieurs rumeurs affirmaient en outre qu’il serait exclusif aux utilisateurs payants, du moins dans un premier temps. Une information qui semble correcte, le compte officiel de Twitter Blue étant à la manœuvre pour ce test. Ce qui n’a évidemment rien d’anodin ! Pour rappel, Twitter Blue est un abonnement mensuel payant qui permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités exclusives.

Parmi elles, on retrouve notamment la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet, les dossiers de signets, le mode lecteur, une expérience sans publicité et des icônes et thèmes personnalisés. Seulement disponible aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie, l’abonnement coûte 4,99 dollars par mois.

Pensez-vous que Twitter devrait garder le bouton d’édition exclusif aux abonnés Blue ? Ou au contraire le propager pour tous les usagers ? Dites-le nous dans les commentaires !