Un jeu PS Plus disparaît pour certains, l’Oculus Quest 3 se dévoile, Android 12 présente ses nouveautés, le récap’

Sony ne donne pas les mêmes jeux PS Plus à tous, les Oculus Quest 3 et Quest Pro en fuite, Android 12 dévoile ses nouveautés 2022, c’est le récap’

Persona 5 ne fait pas partie des jeux PS Plus de janvier pour tous les abonnés. Les caractéristiques des Oculus Quest 3 et sa version Pro ont été dévoilées dans une fuite. Google liste les nouveautés qu’apportera Android 12 au cours de 2022. Voici le récap’ du jeudi 6 janvier.

Sony n’offre pas Persona 5 à tous les abonnés PS Plus en janvier

Sony offre chaque mois une sélection de jeux à ses abonnés PS Plus. Pour janvier 2022, certains joueurs ont eu la surprise de ne pas récupérer la même sélection que d’autres. Sony se permet de modifier sa liste en fonction des pays. Dans une grande partie du monde, Persona 5 Strikers est le titre phare offert ce mois-ci. Des joueurs désappointés ont découvert à sa place How to Survive 2, un jeu de survie dans un monde post apocalyptique en vue isométrique sorti en 2016. Clairement pas du même calibre.

Persona 5 Strikers – Crédit : Atlus

Les Oculus Quest 3 et Quest Pro fuitent

L’Oculus Quest 2 est à la mode. Peu onéreux, il se vend bien. Aujourd’hui, on découvre déjà son successeur, l’Oculus Quest 3. Ce n’est pas Meta (Facebook) qui le présente, mais une fuite qui dévoile ses caractéristiques ainsi que celles du Quest Pro. Écrans uOLED et miniLED, processeur maison en remplacement du Snapdragon XR3 de Qualcomm. Meta semble préparer des casques de réalité virtuelle capable d’un rendu encore plus saisissant et réaliste. Une évolution qui va cependant dans le sens du Metaverse mis en avant par l’éditeur de Facebook et constructeur des Oculus. Attention, ce n’est pas pour tout de suite. La sortie de ces casques n’interviendrait pas avant fin 2023.

Oculus Quest 2 – Crédit : Meta

Google annonce les améliorations 2022 d’Android 12

Si Google n’était pas au CES 2022, il a cependant communiqué sur les améliorations qu’il apportera à Android au cours de l’année. Parmi elles, on trouve une fonction qui basculera automatiquement les écouteurs ou casques Bluetooth d’un appareil à un autre. Une sorte de multipoint maison qui permet de prendre un appel sur son smartphone quand on regarde un film sur son ordinateur, et ce sans rien avoir à faire. D’autres fonctions sont prévues comme un déverrouillage des appareils facilité avec WearOS, une meilleure intégration d’Android sur Windows ou encore un mode de déverrouillage de la voiture sans contact.

