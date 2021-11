Un nouveau trailer pour Spider-Man 3, LEGO travaille sur une DeLorean géante, She-Hulk se dévoile dans une première bande-annonce, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine fut riche en bonnes nouvelles et vous trouverez ici les news qui ont retenu notre attention. Alors que Spider-Man 3 et She-Hulk se dévoilent dans de nouvelles bandes annonces, LEGO pourrait sortir une version de la DeLorean de Retour vers le Futur en 2022. Henry Cavill s’est remis d’une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière et nos tests des realme GT Neo 2 et Huawei Nova 9 nous ont plutôt séduits.

Volkswagen ID.3 : la capacité de charge chute de 8% en un an

La chaine Youtube Battery Life a décidé de tester la batterie d’une Volkswagen ID.3 neuve puis après un an d’utilisation. Le youtubeur a ainsi constaté que la capacité de charge se dégrade d’environ 8%, chiffre qui a ensuite été confirmé par la marque elle-même. Le youtubeur a tenu a précisé qu’il n’y a rien d’anormal à constater une baisse des capacités de la batterie au bout d’une année et qu’il récidiverait son test au bout de deux ans.

La batterie du modèle ID.3 de Volkswagen – Crédits : Volkswagen

Le nouveau trailer de Spider-Man 3 nous dévoile les vilains de ce troisième opus

Dans ce nouveau trailer de Spider-Man : No Way Home, on comprend que le multivers est au rendez-vous dans ce nouveau film du MCU. Alors que l’on savait déjà que le Bouffon vert, le Docteur Octopus et Electro viendraient affronter Peter Parker, on apprend que Spider-Man affrontera de nouveaux ennemis. Pour l’instant, toujours pas de traces de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais Marvel Studios pourrait attendre le dernier moment pour dévoiler leur présence, avant la sortie du film le 15 décembre 2021.

Le Bouffon vert a été dévoilé – Crédit : capture d’écran YouTube

LEGO sortira une DeLorean pour adultes en 2022

Depuis avril 2021, la rumeur d’une DeLorean Lego fait parler d’elle et le site allemand Promo Bricks vient de confirmer qu’une version du célèbre véhicule devrait en effet sortir en avril 2022. Ce modèle ferait partie de la gamme adulte de LEGO et serait vendu pour 169,99€. L’information ne nous a pas été confirmée par le fabricant, toutefois si cette DeLorean géante vient à voir le jour, il semblerait que le set pourrait contenir plus de 2000 pièces et tiendrait compte des différents modèles aperçus dans les trois volets de Retour vers le Futur.

Crédit montage : Tom’s Guide

Disney+ offre une nouvelle mini bande-annonce de She-Hulk

She-Hulk arrive bientôt sur Disney+ et la plateforme de streaming a profité du Disney+ Day le 12 novembre pour offrir les premières images de Jennifer Walters, cette avocate presque normale. Cette minisérie de dix épisodes nous racontera donc l’histoire de Miss Hulk qui va devoir apprendre à canaliser sa rage auprès de Hulk. Mark Ruffalo sera donc au rendez-vous dans le rôle du mentor et scientifique attitré de la nouvelle superhéroïne.

La mini bande-annonce de She-Hulk est en ligne – Crédits: Marvel, Disney+

Henry Cavill se blesse sur le tournage de The Witcher 2

Le tournage de la saison 2 de The Witcher aurait pu mettre un terme à la carrière d’acteur d’action d’Henry Cavill. En effet, le héros de la série s’est blessé en sprintant sur le plateau, se déchirant les ischio-jambiers à un niveau 2B. Cette déchirure sévère a obligé l’acteur à prendre un mois de repos et le tournage s’est poursuivi avec des scènes qui ne nécessitaient pas la présence de Cavill afin qu’il récupère au moins partiellement. L’acteur a ensuite repris le tournage et décrit son retour sur les plateaux comme un « travail d’équilibriste » conscient qu’une nouvelle déchirure mettrait fin à sa carrière d’acteur physique. Tout s’est bien déroulé et le tournage a pu se terminer sans nouveau drame.

Image extraite de The Witcher saison 1 – Crédits : Netflix

Nos tests de la semaine

Realme GT Neo 2 : un smartphone haut de gamme à petit prix

Avec le Realme GT Neo 2, le constructeur chinois nous propose une nouvelle fois un smartphone de belle qualité pour un prix imbattable. Avec son écran OLED 120 Hz, son processeur haut de gamme Snapdragon 870, ses modes photo et vidéo originaux, sa batterie de grande capacité qui s’accompagne d’une recharge très rapide, ce nouveau smartphone nous a vraiment séduit, d’autant qu’il est vendu à 369 euros seulement. On aime un peu moins l’absence de prise casque et de lecteur microSD et on aurait apprécié un capteur photo frontal supérieur à 16 mégapixels. Outre ces mini-défauts, le Realme GT Neo propose tous les composants dont on peut rêver à moindre coût.

realme GT Neo 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Huawei Nova 9 : un smartphone de milieu de gamme satisfaisant

Fin et léger, avec un élégant écran incurvé, le Nova 9 ne manque pas d’atouts pour séduire : son affichage est particulièrement fluide et lumineux, son processeur est performant, et on aime particulièrement sa charge très rapide et son mode vidéo VLOG original. On note toutefois que le nouveau Huawei est privé de prise casque et de lecteur de cartes microSD et que la capacité de la batterie est un peu faible. Le Nova est un smartphone de milieu de gamme qui reste séduisant malgré l’absence des services de Google.

Huawei Nova 9 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Lidl Monsieur Cuisine Smart (2021) : on vous dit tout

Lidl lance un nouveau robot de cuisine, le Monsieur Cuisine Smart (2021), qui se distingue encore de la concurrence grâce à son prix imbattable de 399 euros. Le nouveau robot-cuiseur multifonctions sortira le 6 décembre et sera disponible dans l’ensemble des 1570 antennes de Lidl aux quatre coins de l’Hexagone. Avec sa puissance, ses nombreuses fonctions (pétrissage, mixage, hachage, éminçage, broyage) et ses 600 recettes préenregistrées, ce nouveau robot est encore plus complet que son prédécesseur. En effet, le Monsieur Cuisine Smart embarque un écran de 8 pouces, un moteur à 1000 W et une compatibilité avec l’Assistant Google. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître en détail les caractéristiques de ce nouveau robot-cuiseur Lidl.

