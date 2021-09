Une Tesla Model Y s’écrase dans un entrepôt

Dans une vidéo récemment mise en ligne sur Youtube, on peut voir un jeune homme grimper rapidement à bord d’une Tesla. Puis, le véhicule démarre en trombe en direction d’une intersection. Malheureusement, la route est alors parsemée de bosses. Après avoir rapidement accéléré jusqu’à environ 100 km/h, le conducteur perd le contrôle du véhicule.

Ne parvenant alors pas à freiner suffisamment rapidement, le jeune homme franchit plusieurs arbustes. La voiture finira sa course contre le mur d’un hangar, s’écrasant violement contre celui-ci. Heureusement, plus de peur que de mal. L’inconscient s’en sort indemne, tout comme le personnel de l’entrepôt.

L’accident impliquant la Tesla modèle Y aurait pu être beaucoup plus grave. En effet, traversant brutalement le carrefour, le conducteur aurait pu emboutir une autre voiture et causer de graves dommages corporels. En partageant l’accident sur YouTube, le groupe de jeunes a commis une erreur : Full Throttle TV a également mise en ligne la vidéo, et indique en commentaire que la police leur a demandé de leur fournir celle-ci. La plaque d’immatriculation de la Tesla étant visible, les coupables devraient être rapidement interpellés.

Voitures Tesla : accidents en série

Ce n’est pas le premier incident impliquant une voiture Tesla conduite manuellement. En 2020 par exemple, le conducteur d’une Tesla modèle 3 perd le contrôle du véhicule, à près de 160 km/h. Les débris incandescents de la batterie incendieront une maison située non-loin du lieu du crash.

Plus impressionnant encore, un accident à plus de 220 km/h s’est produit en novembre de la même année. Le pilote automatique n’était pas totalement en cause : le conducteur était bien responsable de cette vitesse. En revanche, celui-ci n’ayant pas touché au volant pendant son accélération, l’autopilote a tenté tant bien que mal de garder le cap…

On compte cependant un grand nombre d’accidents causés directement par le pilotage automatique de la Tesla. La National Highway Traffic and Safety Administration en recense pas moins de 12, ce qui fait réagir les autorités. Le constructeur risque ainsi une amende de plus de 100 millions de dollars. Toutefois, comme on peut le voir ici, l’autopilote n’est pas toujours en cause…

