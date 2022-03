Vivo X Fold : le premier smartphone pliable du fabricant se dévoile en images

Plusieurs jours avant le lancement officiel du smartphone, le fabricant chinois Vivo a déjà dévoilé les premières images de son premier appareil pliable, le Vivo X Fold. On vous en dit plus sur ce smartphone qui arrivera le 11 avril prochain.

Sur Weibo, plusieurs images officielles du Vivo X Fold ont été dévoilées avant le lancement prévu le 11 avril prochain. Le Vivo X Fold ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold 3, mais embarque des composants bien plus performants.

Vivo X Fold – Crédit : Vivo

Bien que le Vivo X Fold soit assez différent du Galaxy Z Fold 3 de Samsung tant du point de vue du design que de la fiche technique, les deux smartphones semblent partager beaucoup se similitudes. En effet, d’après les images officielles, Vivo X Fold reprend également le format d’une petite tablette avec un écran interne et un écran externe. Cependant, ce dernier semble beaucoup plus large, donnant ainsi au smartphone un design plus carré que certains utilisateurs ne vont pas apprécier pour le visionnage de contenu multimédia. Il sera néanmoins bien plus grand que l’Oppo Find N, que nous avions pu prendre en main.

L’écran AMOLED 120 Hz interne de 8 pouces offrirait une définition 2.5K, et prendrait en charge le Dolby Vision, contrairement à Samsung qui a toujours été réticent à utiliser cette technologie. L’écran AMOLED externe de 6,5 pouces se contenterait d’une définition FHD+, et serait également compatible avec un taux de rafraichissement élevé de 120 Hz.

Le Vivo X Fold est plus puissant que le Galaxy Z Fold 3

En plus de proposer des écrans assez impressionnants, le Vivo X Fold a également l’avantage d’être plus performant que son concurrent principal chez Samsung grâce à une puce Qualcomm plus récente, le Snapdragon 8 Gen 1. Le Vivo X Fold serait alimenté par une batterie de 4600 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 80 W et sans fil 50 W, ce qui le rendrait beaucoup plus rapide que le Galaxy Z Fold 3.

Côté photo, le smartphone s’annonce également plus performant que le Galaxy Z Fold 3. En effet, le Vivo X Fold mise sur une configuration photo à quatre caméras. On retrouvera un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP, un portrait de 12 MP ainsi qu’un périscope de 8 MP offrant un zoom optique 5X. Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone arrivera en France, mais il est probable que Vivo décide de ne lancer l’appareil qu’en Chine le 11 avril prochain. Après Vivo, c’est Google qui pourrait présenter son premier smartphone pliable à la fin de l’année.