Vous auriez pu voir Eminem dans un film sur GTA

Alors que tous les yeux sont braqués sur GTA 6 et son leak, une anecdote intéressante vient de nous éclairer sur un pan méconnu de la franchise. Celle-ci nous vient de Kirk Ewing, un agent et co-fondateur de l’application d’avatar virtuel Veemee. Interrogé dans le podcast Grandest Game de Bugzy Malone, il a confié avoir eu jadis une conversation de fin de soirée avec Sam Houser qui n’est autre que le PDG et le cofondateur de Rockstar.

« En raison de la relation que j’avais avec Rockstar et avec Sam, je l’ai en fait retrouvé dans sa chambre d’hôtel un soir où je savais qu’il allait rester un moment ; nous nous sommes couchés tard tous les deux et avons discuté de la possibilité de faire un film », raconte l’agent. Cette discussion a eu lieu juste après la sortie de Grand Theft Auto 3 qui avait déboulé en octobre 2001. « Et je pense qu’à ce moment-là, Sam pensait toujours que c’était peut-être quelque chose qu’il voulait faire. »

GTA n’a pas besoin de film pour briller

Dans la nuit, Kirk Ewing a reçu appel d’un producteur de Los Angeles. Celui-ci propose une offre avec Eminem comme acteur et Tony Scott comme réalisateur (Top Gun). « J’ai téléphoné à Sam et j’ai dit : ‘Écoute, tu dois écouter ça. Ils veulent Eminem dans le film Grand Theft Auto et Tony Scott à la réalisation’. Et il a rétorqué : ‘Pas intéressé' ».

Alors que les rumeurs de film ont persisté au fil des années sur un potentiel film Grand Theft Auto, rien ne s’est jamais concrétisé hormis un docufiction nommé The Gamechangers. Celui-ci raconte les déboires de Sam Houser (campé par Daniel Radcliffe) avec la justice à cause de la violence dans le célèbre jeu en monde ouvert.

