WandaVision : Paul Bettany fait des confidences sur l’anatomie de Vision

La promotion de WandaVision bat son plein aux États-Unis. Il y a quelques jours, Paul Bettany (Vision) et Elizabeth Olsen (Wanda) livraient leurs impressions sur le tournage de la série événement. Cette semaine, l’interprète du super-héros violet a accordé une interview remplie de questions insolites pour la chaîne américaine Comedy Central. Parmi les sujets abordés : l’anatomie de l’énigmatique androïde.

Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – Crédit : Marvel Studios/Disney+

Le journaliste demande à Bettany si l’on verra le corps nu de Vision dans un des épisodes de la série Marvel. Très blagueur, l’acteur répond d’abord par l’affirmatif, avant de corriger sa réponse. « Il n’y aura pas de nudité. », déclare-t-il. Bettany semble cependant trouver la question pertinente. Il poursuit en effet en évoquant le physique de Docteur Manhattan, dont on a pu voir le corps entièrement dénudé dans le film Watchmen. Toujours sur le ton de l’humour, Bettany commente : « C’est de la taille de Manhattan ! », faisant référence aux parties intimes du géant bleu.

L’acteur comprend également que les fans de Marvel se demandent si Vision a un pénis. À défaut de répondre concrètement à cette interrogation, Bettany laisse échapper un indice plein de sous-entendus : « Vision peut changer sa densité. Donc… voilà. ».

WandaVision va surprendre les fans de Marvel, assure Bettany

Après ces quelques plaisanteries, l’acteur a à nouveau teasé le public au sujet de la série, qu’il décrit comme « un puzzle ». « Je pense que cela va vous faire voir le MCU d’une toute nouvelle manière », déclare Bettany, La bande-annonce surréaliste de WandaVision a laissé les fans avec beaucoup de questions sur la véritable intrigue de la série. Mais l’acteur assure que celles-ci trouveront toutes leurs réponses. « Tous les trucs dingues auront une signification. », promet-il.

Initialement prévue pour décembre, WandaVision sortira finalement le 15 janvier 2021 sur Disney+. Elle devancera donc Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui devait être initialement la première série Marvel diffusée sur la plateforme. Avec la crise sanitaire, le tournage des aventures de Sam et Bucky a pris beaucoup de retard. Après avoir disparu du calendrier des sorties Marvel en août dernier, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver semble désormais repoussé au printemps prochain.

