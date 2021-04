Wonder Woman 1984 : Connie Nielsen explique pourquoi le film a été mal reçu par les fans

Wonder Woman 1984 a généré des recettes plutôt satisfaisantes, mais le film n’a pas suscité l’enthousiasme attendu chez les fans. Selon l’actrice Connie Nielsen, la raison principale est liée à la pandémie.

Dans une récente interview, celle qui incarne la mère de Diana Prince à l’écran a donné son avis sur l’accueil public mitigé de Wonder Woman 1984. Le film est en effet sévèrement noté par les fans sur certains sites spécialisés tels que Rotten Tomatoes. Et selon Connie Nielsen, la crise sanitaire y est pour quelque chose.

Diana et sa mère la reine Hippolyta dans Wonder Woman 1984 – Crédit : Warner Bros.

En raison de la fermeture des salles de cinéma, la sortie de Wonder Woman 1984 a été victime d’innombrables délais. Finalement la suite des aventures de la super-héroïne DC a débarqué à Noël dernier. À priori, une période idéale pour un blockbuster aussi attendu. Mais voilà, cette attente est sans doute ce qui a contribué à la déception, sous-entend Connie Nielsen.

Elle évoque notamment la pression que ces délais ont mis sur la réalisatrice Patty Jenkins. « Cela a dû être incroyablement douloureux de ne pas pouvoir avoir une sortie normale et d’avoir votre sortie repoussée encore et encore. Tout en sentant cet énorme poids sur vos épaules pour un gros blockbuster. ».

Le public a trop analysé Wonder Woman 1984, affirme Connie Nielsen

Selon Nielsen, des reports ont créé une attente démesurée, ce qui a mis le film dans une position délicate. « Le fait qu’il ait été repoussé tant de fois a fait qu’il a été examiné à la loupe alors qu’il ne le méritait pas. », explique l’actrice. Les fans n’ont en effet pas manqué de décortiquer chaque détail du scénario, et d’en faire la critique.

En France, le film est bel et bien privé de sortie en salles. Il est disponible que depuis mercredi dernier en VOD. Les médias ne sont d’ores et déjà pas tendres avec le fim DC. Mais il faudra attendre quelques jours de plus pour connaître l’avis des fans français, bien que certains l’aient sans doute déjà vu.

Wonder Woman 1984 aura néanmoins bien une suite. Patty Jenkins réalisera un troisième opus, qui on l’espère, sortira directement au cinéma. Elle produira également un spin-off de la franchise centré sur le peuple des Amazones de Themyscira.

Source : CINEMA BLEND