Xbox Series 2 : une nouvelle console de salon prévue, avec deux grosses surprises ?

Nouvelle console de salon Xbox (concept par IA)

Les rumeurs autour de la prochaine console Xbox s’intensifient. Après le lancement réussi de la PlayStation Portal par Sony, le PDG de Microsoft, Phil Spencer, a annoncé en juin 2024 qu’il travaillait sur un modèle portable pour la Xbox. Cette déclaration a naturellement alimenté les spéculations sur un éventuel modèle hybride, à l’image de la Nintendo Switch.

Une console portable oui, mais une console de salon aussi

Mais Jez Corden, rédacteur en chef chez Windows Central et source réputée sur les projets de Microsoft, apporte des précisions importantes. Selon ses informations, le successeur de la Xbox Series X sera une console indépendante, tandis que le modèle portable sera un accessoire distinct.

« Il y aura une console portable séparée et il y aura un successeur de la Xbox Series X. Ce seront deux choses différentes. Ils ne vont pas tout miser sur le portable seulement ; ils vont faire une console plus traditionnelle pour les fans de la Series X et ensuite un modèle portable », a-t-il expliqué dans le podcast Xbox Two du 6 août.

Fin du paywall pour le multijoueur ?

Outre cette stratégie à deux volets, Jez Corden fait une autre prédiction de taille : Microsoft envisagerait d’abolir l’abonnement Xbox Live Gold, actuellement nécessaire pour jouer en ligne contre d’autres joueurs. « Je prédis un successeur de la Series X, un modèle portable, et la fin du paywall pour les jeux multijoueur premium. C’est ma prédiction », a-t-il affirmé.

Cette décision serait un véritable atout pour attirer les joueurs en ligne, qui n’auraient plus à débourser la quinzaine d’euros mensuels réclamés par Microsoft pour profiter pleinement de leur console.

Une stratégie audacieuse pour reconquérir des parts de marché ?

Avec ces deux annonces majeures, Microsoft semble vouloir se démarquer de sa politique passée et offrir une Xbox plus accessible et attractive. Le modèle portable, en plus de séduire un public plus large, permettrait aussi à la marque de se positionner face à la Nintendo Switch et à la récente PlayStation Portal. Une manière de regagner du terrain face à ses concurrents historiques sur un créneau en pleine expansion.

Quant à la suppression du paywall multijoueur, elle témoignerait d’une volonté de Microsoft de se rapprocher des attentes des joueurs, qui réclament depuis longtemps la gratuité de l’accès en ligne. Un pari risqué, mais potentiellement gagnant, pour reconquérir des parts de marché face à Sony et Nintendo.

Reste maintenant à voir si ces rumeurs se concrétiseront lors de l’annonce officielle de la prochaine génération de Xbox, qui s’annonce d’ores et déjà 100 % numérique.