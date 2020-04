Xbox Series X : son prix est fixé, mais s’adaptera à la PS5

Lors d’une interview accordée au site IGN, Phil Spencer, PDG de Xbox, a confié que Microsoft avait déjà fixé un prix pour la console Xbox Series X. Mais ce prix n’est pas final. Les projets de Sony pour la PS5 ont toujours influencé et continueront d’influencer la stratégie commerciale de Microsoft pour la Series X.

Crédit : Microsoft

« Vous devez vous fixer un objectif de prix dès le début », a déclaré Spencer dans le podcast Unlocked d’IGN. Le prix de la Xbox Series X a donc été décidé depuis plusieurs années, mais celui-ci a évolué avec l’arrivée de la concurrence, précise le PDG de Xbox. Et à moins d’un an de la sortie de la Xbox Series X, Microsoft attend toujours de voir ce que Sony a prévu pour sa PS5. « On va continuer de garder nos yeux grand ouverts à mesure que l’on approche du lancement, en regardant ce que la concurrence fait. ».

Xbox Series X : 300 dollars pourrait être le prix du modèle d’entrée de gamme ?

Microsoft : les services et fonctionnalités de la Xbox Series X suffiront à convaincre

Spencer a ajouté que jusqu’au lancement, Microsoft resterait « souple » en termes de prix. Bien qu’il admette que des erreurs aient été commisses par le passé dans ce domaine, Spencer est convaincu que les services et fonctionnalités qui accompagneront la Xbox Series joueront un rôle clé pour convaincre les joueurs. Il a évoqué notamment le Game Pass, la fonction Smart Delivery et enfin la rétrocompatibilité de la console. Sur ce dernier point, Microsoft devrait en effet battre Sony, puisque la Series X sera rétrocompatible avec des titres de toutes les précédentes générations. La PS5 de son côté n’offrira d’abord qu’une rétrocompatibilité limitée à quelques jeux de PS4.

Globalement, Microsoft semble en tout cas très confiant vis-à-vis du succès de sa console next-gen. « Je suis satisfait du prix et des capacités de performance que nous avons avec la Series X (…) Nous avons un plan gagnant », a déclaré Spencer. Cette assurance est néanmoins caractéristique du discours marketing de Microsoft, qui en dévoile de plus en plus sur les composants et le design de sa console.

PS5 et Xbox Series X sortiront bien en 2020

Sony est de son côté beaucoup plus discret, et semble un peu en retard sur le plan des performances techniques de la PS5, mais le match est loin d’être terminé. Nous pourrons commencer à compter les points à la fin de l’année 2020. Malgré les prévisions pessimistes de certains analystes, Phil Spencer a répété que la sortie de la Xbox Series X ne serait pas retardée par la crise du COVID-19. Sony maintient également ce calendrier pour la PS5.

E3 annulé : quelles conséquences pour la PS5 et la Xbox Series X ?

Source : IGN