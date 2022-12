Xbox : un troisième jeu exclusif en plus de Starfield et The Elder Scrolls 6 annoncé

En plus de The Elder Scrolls 6 et de Starfield, Microsoft vient d’annoncer qu’une troisième licence ou un troisième jeu serait exclusif à la Xbox et au PC. Difficile de dire de quel jeu il s’agit, même si nous pensons à Indiana Jones, à Redfall, ou à Fallout 5.

Nous savions que Microsoft rendrait Starfield exclusif à la Xbox et au PC, tout comme The Elder Scrolls VI, qui ne devrait pas passer par les cases PlayStation et Nintendo. Mais aujourd’hui, les avocats de Microsoft ont révélé qu’ils avaient les yeux rivés sur au moins un autre titre exclusif.

« Xbox prévoit que trois futurs titres, qui sont tous conçus pour être joués principalement seul ou en petits groupes, seront exclusifs à la Xbox et aux PC », lit-on dans un passage de la réponse de Microsoft à la plainte qu’elle avait reçue par la FTC.

À quel jeu exclusif s’attendre sur Xbox ?

Quel pourrait bien être cette troisième exclusivité ? Difficile à dire, même si nous savons que Bethesda est en train de développer un jeu Indiana Jones et que Fallout 5 serait déjà dans ses cartons. Il y a aussi Redfall, qui, comme Starfield, a été reporté à 2023.

Outre le troisième jeu inconnu, le géant de la technologie rendrait Starfield et The Elder Scrolls VI de Bethesda exclusifs à Xbox et PC. Pendant des années, la société a clairement indiqué qu’elle allait acquérir des studios pour amasser un maximum d’exclusivités Xbox (et Game Pass).

Le problème, c’est qu’il n’aura pas fallu longtemps pour que la FTC poursuive Microsoft en justice pour avoir acquis le principal développeur de jeux vidéo Activision-Blizzard et son jeu à succès Call of Duty pour 69 milliards de dollars. La FTC avait déclaré que l’accord, le plus important jamais conclu dans l’industrie du jeu vidéo, permettrait à Microsoft de supprimer ses concurrents.

Après une plainte déposée par le gouvernement fédéral américain, les joueurs, eux aussi, ont déposé une plainte au tribunal de San Francisco. Ils accusent Microsoft de comportement anticoncurrentiel.